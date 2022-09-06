من هو صاحب كتاب حديث عيسى بن هشام ، كتاب حديث عيسى بن هشام هو من الكتب التاريخية الذي عرفت في الأدب العربي والشعر حول العالم حيث يحتوي الكتاب على آداب اللغة العربية والأشعار وبسبب تنوع وتعدد مفردات اللغة العربية وخاصة في فن المقامات والفنون الأدبية التي ولدت في القدم اشتهر العديد من الكتاب في التبرع بعلوم اللغة العربية، وتم تأليف عدد كبير من المقامات الشهرية وكان من بينها كتاب حديث عيسى بن هشام الذي يروي المقامات.

من هو صاحب كتاب حديث عيسى بن هشام

كتاب حديث عيسى بن هشام لصاحبه المعروف محمد إبراهيم عبد الخالق المويلحي وهو من أبرز الكتاب المصريين ولد عام 1858 ميلادي وتوفي عام 1930 عن عمر يناهز 72 عاما ووالده كان يعمل في المجلات والصحف وإبراهيم أو الملوحي كان يعمل معه لفترة زمنية، وألف إبراهيم خلال حياته العديد من المؤلفات الخاصة باللغة العربية وعمل كرئيس تحرير لمصباح الشرق وشارك إبراهيم المويلحي في الثورة العربية وهذا ما أدى إلى نفيه إلى إسطنبول في تركيا.

محتويات كتاب حديث عيسى بن هشام

يعتبر كتاب حديث عيسى بن هشام من الكتب الأدبية وهو من تأليف الأديب المصري إبراهيم المويلحي وقام في هذا الكتاب بالحديث عن شخصية عيسى بن هشام راوي المقامات بديع الزمان الهمذاني وأهم ما يميز كتاب حديث عيسى بن هشام بأنه يحتوي على أسلوب كوميدي خفيف الظل ويحاكي الناس حكاية راها في المنام وقد وصف الكتاب أخلاق الناس وعاداتهم بطريقه تجذب القارئ ويوصف طبقات المجتمع المختلفة ويتميز الكتاب والموسيقى والسجع.

ما سبب تسميه كتاب عيسى بن هشام

لقد اختار الكاتب المصري هذا الاسم وهي شخصية خيالية ابتكرها الأديب والكاتب المعروف بديع الزمان الهمذاني ويعتبر الهمذاني من كتاب المقالات التي قام بتأليفها وتتميز المقامات بخفة للظل وتتحدث عن مظاهر الحياة والإعداد المختلفة والطبقات في المجتمع وكانت هذه المقامات من أشهر أعمال الكاتب وهذا ما جمعت بين شخصية عيسى بن هشام التي تعتبر من أشهر الشخصيات في الأدب العربي الحديث.

يعتبر كتاب حديث عيسى بن هشام من أبرز الكتب الأدبية والشعرية المعروفة من تأليف الكاتب المصري إبراهيم المويلحي الذي تحدث عن شخصية عيسى بن هشام كشخصية وهميه وروى من خلالها المقامات الخاصه ببديع الزمان الهمزاني.