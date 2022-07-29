صاحب مقهى خاص متوسط الدخل الشهري يزيد على 150 ألف ريال

استعرض سلطان البقمي صاحب مقهى بالرياض بعض الأسرار حول مهنة أصحاب المقاهي من حيث الدخل والربح وآلية فتح المشروع.

فرق الدخل

وقال البقمي خلال حواره مع قناة الإخبارية هناك فرق في دخل المقاهي والإجراءات التي يجب اتباعها قبل إنشاء مقهى أو مطعم في منطقة من مناطق المملكة، موضحا أن دخل أي حسب مساحة المحل والفئة المستهدفة فان الدخل من القهوة يمكن ان يكون من 500 ريال الى 5 او 6 الاف ريال يوميا.

الدخل الشهري

وتابع في المقهى الخاص بي نستهدف فئة الطلاب والموظفين، ومتوسط ​​الدخل الشهري في حدود 150 ألف أو 200 ألف ريال حسب الموسم. لأن السوق دخل فترة تصحيح.