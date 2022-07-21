صادرات إسرائيل ستنمو 15% فِيْ 2022 لمستوى قياسي عَنّْد 165 مليار دولار

قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن الصادرات الإسرائيلية تتجه نحو مستوى قياسي بلغ 165 مليار دولار فِيْ عام 2022، بزيادة قدرها 15٪ عَنّْ عام 2022.

فِيْ العام الماضي، بلغت صادرات إسرائيل 143 مليار دولار، بزيادة 25٪ عَنّْ عام 2022.

زادت الصادرات بشكل حاد منذ وصولها إلَّى 96 مليار دولار فِيْ عام 2016.

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء المركزي أن أوروبا ظلت الشريك التجاري الرئيسي لإسرائيل مع تجارة ثنائية بقيمة 37 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، باستثناء الماس، تليها آسيا بحصة قدرها 21 مليار دولار.

ظلت الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لإسرائيل بين الدول الفردية، حيث بلغت التجارة بين البلدين أكثر من عشرة مليارات دولار خلال النصف الأول من العام، تليها الصين بنحو تسعة مليارات دولار.