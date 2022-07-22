صادرات الآلات التركية.. 1.25 مليار دولار فِيْ 6 أشهر

سجلت صادرات الآلات التركية إيرادات بلغت 12.5 مليار دولار فِيْ النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 7.9٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

جاء ذلك وفق البيانات الصادرة، الجمعة، عَنّْ اتحاد مصدري الآليات فِيْ تركيا، والتي اطلعت عليها العرب اليوم الأخبار.

وأشارت البيانات إلَّى أن صادرات الدولة فِيْ قطاع الآلات استمرت فِيْ الارتفاع منذ بداية العام.

وأضافت أن “صادرات هذا القطاع بلغت 12.5 مليار دولار خلال 6 أشهر، فِيْما بلغت صادرات شهر يونيو الماضي وحده 100 مليون دولار”.

وأشارت البيانات إلَّى أن ألمانيا كانت المستورد الأول للآلات التركية فِيْ يونيو الماضي، تلتها الولايات المتحدة فِيْ المركز الثاني، وروسيا فِيْ المركز الثالث.

وفِيْ تصريحات سابقة قال كوتلو كارا وليوغلو رئيس اتحاد مصدري الماكينات إن “هذا القطاع له دور ريادي فِيْ جميع خطط التحول الاستراتيجية للحد من انبعاثات الكربون فِيْ الصناعات”، مشيرين إلَّى أن “الحل فِيْ جميع القطاعات يكون من خلال الآلات. صناعة.”

وذكر أيضا أن “صناعة الآلات تواصل إنتاج المعلومات لتركيا من خلال دورها الحاسم فِيْ التحول الرقمي للصناعة، مشيرا إلَّى أنها ستعلن قريبا عَنّْ” هدف استدامة قطاع الآلات “.

وأشار أيضا إلَّى أن “الاستثمار فِيْ الآلات والمعدات دعم أيضا النمو فِيْ تركيا فِيْ الربع الأول من العام الجاري”.

وأضاف “استمر النمو فِيْ استثمارات الآلات والمعدات، الذي بدأ فِيْ الربع الأخير من عام 2022، لمدة عشرة أرباع، كَمْا بلغت الزيادة فِيْ إنتاج الآلات والمعدات سبعة أرباع”.

وأضاف “فِيْ العامين الماضيين، زادت استثماراتنا فِيْ التصنيع وإنتاج الآلات، وزاد مؤشر أسعار المنتجين فِيْ القطاع بأكثر من 50٪”.

وأضاف “بفضل القيمة المضافة العالية والاعتماد المنخفض على الواردات على تصنيع الآلات، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين فِيْ القطاع بنسبة 71٪، وهُو أقل بكثير من مؤشر متوسط ​​التصنيع الإجمالي البالغ 132٪”.

الصادرات التركية عام 2022

يشار إلَّى أن إجمالي صادرات تركيا بلغ 225.4 مليار دولار العام الماضي، محققة نموًا بنسبة 32.9٪، مقارنة بعام 2022.

أشارت بيانات رسمية صدرت نهاية العام الماضي، إلَّى أن إجمالي صادرات البلاد فِيْ عام 2022 زاد بنسبة 32.9 فِيْ المائة مقارنة بالعام السابق، وبلغ 225 مليارا و 368 مليون دولار، مبينة أن هذه البيانات أرقام قياسية فِيْ تاريخ بلاده. .

وأضافت أن حجم التجارة الخارجية التركية “ارتفع من 87.6 مليار دولار عام 2002 إلَّى 496.7 مليار دولار عام 2022”.

ولفتت إلَّى أن عجز التجارة الخارجية خلال عام 2022 انخفض بنسبة 7.8٪ مقارنة بعام 2022 ليستقر عَنّْد 45.9 مليار دولار.