قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن صادرات الحبوب فِيْ الأيام السبعة الأولى من يوليو، الشهر الأول من موسم 2022-2023 الجديد، تراجعت بنسبة 30٪ على أساس سنوي إلَّى 402 ألف طن.

ارتفعت صادرات الحبوب لموسم 2022-2022، المنتهِيْ فِيْ 30 يونيو، بنسبة 8.5٪ إلَّى 48.5 مليون طن، مدفوعة بالشحنات القوية قبل الحرب إلَّى أوكرانيا فِيْ 24 فبراير.

تراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئ البلاد على البحر الأسود، وهُو طريق ملاحي رئيسي، إلَّى حد كبير، مما أدى إلَّى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص فِيْ إفريقيا والشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الصادرات فِيْ يوليو شملت 311 ألف طن ذرة و 71 ألف طن قمح و 17 ألف طن شعير.

وقالت الحكومة فِيْ وقت سابق إن أوكرانيا يمكنها حصاد ما لا يقل عَنّْ 50 مليون طن من الحبوب هذا العام، مقارنة برقم قياسي بلغ 86 مليون طن فِيْ عام 2022، بسبب خسارة الأراضي أمام تقدم القوات الروسية وانخفاض المحاصيل.