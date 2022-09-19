صادرات الحبوب الأوكرانية تتراجع 46% منذ بداية الموسم الحالي

وقالت وزارة الزراعة الأوكرانية، يوم الإثنين، إنها تراجعت 45.6 بالمئة على أساس سنوي فِيْ موسم 2022/23 حتى الآن إلَّى 6.364 مليون طن.

تراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود، وهُو طريق ملاحي رئيسي، مما أدى إلَّى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص فِيْ أفريقيا والشرق الأوسط.

وافتتحت ثلاثة موانئ على البحر الأسود فِيْ نهاية يوليو تموز بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة الامم المتحدة وتركيا.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الصادرات حتى الآن فِيْ الموسم الذي بدأ فِيْ يوليو 2022 وينتهِيْ فِيْ يونيو 2023 شملت 3.72 مليون طن من الذرة و 2.06 مليون طن من القمح و 557 ألف طن من الشعير.

وأظهرت البيانات أن وتيرة صادرات الحبوب ارتفعت حتى الآن فِيْ سبتمبر، لكن الأحجام لا تزال أقل بكثير من مستويات الموسم الماضي.

صدرت أوكرانيا 2.07 مليون طن من الحبوب فِيْ أول 19 يومًا من سبتمبر، أي أقل بنسبة 29.4٪ عَنّْ نفس الفترة من عام 2022. وانخفضت الصادرات بنسبة 34٪ فِيْ الفترة من 1 إلَّى 13 سبتمبر و 40٪ فِيْ الفترة من 1 إلَّى 7 من نفس الفترة. شهر. .

وقالت الحكومة إن أوكرانيا يمكن أن تحصد ما بين 50 و 52 مليون طن من الحبوب هذا العام، مقارنة بـ 86 مليون طن فِيْ عام 2022، بسبب استيلاء القوات الروسية على أراضيها وانخفاض غلة الحبوب.