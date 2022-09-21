صادرات السعودية غير النفطية تقفز 26.4% إلَّى 26.7 مليار ريال فِيْ يوليو

وارتفعت بنسبة 26.4٪ خلال يوليو الماضي، مسجلة 26.7 مليار ريال، مقابل 21.1 مليار ريال سجلت فِيْ نفس الشهر من عام 2022.

أظهرت بيانات من الهِيْئة العامة للإحصاء انخفاضا فِيْ قيمة الصادرات غير النفطية بنحو 4 مليارات ريال، بنسبة 13٪، مقارنة بشهر يونيو 2022.

وأوضحت البيانات أن الصادرات السلعية ارتفعت فِيْ يوليو الماضي بنسبة 58.8٪ على أساس سنوي لتصل إلَّى 140.8 مليار ريال، مدعومة بزيادة الصادرات البترولية بنحو 69٪، حيث ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلَّى 81٪ فِيْ يوليو من العام الجاري. هذا العام من 76٪ فِيْ يوليو 2022..

أما الواردات فقد ارتفعت فِيْ يوليو 2022 بنسبة 18.3٪ بواقع 8.5 مليار ريال. حيث بلغ 55.1 مليار ريال فِيْ يوليو الماضي مقابل 46.6 مليار ريال فِيْ يوليو 2022.

كَمْا انخفضت قيمة الواردات مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2022) بنحو 5.8 مليار ريال بنسبة 9.5٪.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، وصلت الصادرات السعودية غير النفطية إلَّى مستوى قياسي بعد أن بلغت 86.2 مليار ريال.

وقفزت قيمة صادرات النفط السعودية فِيْ يوليو الماضي على أساس سنوي، بنسبة 68.9٪، لتصل إلَّى نحو 114.2 مليار ريال، مقابل 67.6 مليار ريال فِيْ نفس الشهر من عام 2022.