صادرات الصين ترتفع 17.9% فِيْ يونيو متجاوزة التوقعات

نمت صادرات الصين بأسرع معدل لها فِيْ 5 أشهر فِيْ يونيو، متجاوزة توقعات المحللين، مؤكدة أن الصين تتعافى ببطء من آثار القيود التي فرضتها لاحتواء جائحة فِيْروس كورونا.

لكن الواردات نمت بمعدل أبطأ لم يرق إلَّى مستوى توقعات المحللين على الرغم من تخفِيْف القيود على الحركة.

على الرغم من نمو الصادرات، تشير التوقعات التجارية إلَّى تزايد الضغوط فِيْ النصف الثاني من العام، مع انخفاض الطلب فِيْ أسواق التصدير الرئيسية، والحرب المستمرة فِيْ أوكرانيا، وارتفاع أسعار الوقود، والمخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي.

أظهرت بيانات الجمارك الرسمية، اليوم الأربعاء، أن الشحنات الصادرة ارتفعت بنسبة 17.9٪ فِيْ يونيو عَنّْ العام الماضي، مقارنة بنمو 16.9٪ فِيْ مايو وتوقعات المحللين بنمو بنسبة 12٪ فِيْ يونيو.

وأظهرت البيانات أن الواردات ارتفعت بنسبة 1٪ عَنّْ العام الماضي، متباطئة من 4.1٪ فِيْ مايو وتوقعات المحللين بنمو 3.9٪ فِيْ يونيو.

سجلت الصين فائضا تجاريا قدره 97.94 مليار دولار فِيْ الشهر الماضي، مقارنة بالتوقعات البالغة 75.70 مليار دولار وفائض 78.76 مليار دولار فِيْ مايو.