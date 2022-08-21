صادرات الكويت غير النفطية ترتفع 60% إلَّى 682 مليون دولار فِيْ 5 أشهر

أظهرت بيانات رسمية أن صادرات الكويت غير النفطية ارتفعت بنسبة 60٪ فِيْ الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، لتصل إلَّى 209.1 مليون دينار (681.58 مليون دولار)، مقابل 130.6 مليون دينار (425.7 مليون دولار) للفترة نفسها من عام 2022.

وأشارت البيانات إلَّى أن السبب الرئيسي لارتفاع هذه الصادرات يعود إلَّى الطلب الكبير على المنتجات الكويتية فِيْ دول مجلس التعاون الخليجي التي استحوذت على قيمة 143.9 مليون دينار عام 2022 مقابل 85.2 مليون عام 2022.

فِيْ غضون ذلك، تراجعت الصادرات الكويتية إلَّى القارة الأوروبية والأمريكية، رغم عودة الحياة إلَّى طبيعتها فِيْ كثير من تلك الدول، بحسب صحيفة الأنباء.

أوصت مصادر مسئولة فِيْ وزارة التجارة والصناعة بضرورة العمل على تنويع الصادرات وزيادتها من خلال توقيع اتفاقيات تجارية مع القارات الأوروبية والأفريقية وكذلك مع الأمريكتين، خاصة أن الصناعات والمنتجات الكويتية أصبحت منتجات منافسة عالميا، كَمْا يتضح من ذلك. من خلال اعتماد العديد من الدول الخليجية والعربية على هذه الصادرات على مر السنين. آخر.

يشار إلَّى أن الصادرات الكويتية إلَّى الدول العربية حققت أيضا قفزة كبيرة بلغت 49.5 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، مقابل 22.2 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2022.