صادرات النفط الأمريكية تسجل مستوى قياسيا مرتفعا

قالت ادارة معلومات الطاقة الامريكية يوم الاربعاء ان صادرات النفط الخام الامريكية سجلت زيادة قياسية.

وصلت صادرات النفط الأمريكية إلَّى 2.9 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي، لتصل إلَّى أعلى مستوى لها على الإطلاق عَنّْد 5.0 مليون برميل يوميًا.

وساعد ذلك فِيْ خفض صافِيْ واردات البلاد من الخام الأسبوع الماضي إلَّى 1.1 مليون برميل يوميًا، وهُو أدنى مستوى على الإطلاق، وفقًا لبيانات وكالة حكومية تعود إلَّى عام 2001.

وأشارت البيانات إلَّى انخفاض مخزونات النفط فِيْ الولايات المتحدة بمقدار 7.1 مليون برميل إلَّى 425 مليون برميل الأسبوع الماضي، فِيْما أشارت التوقعات إلَّى انخفاض قدره 0.3 مليون برميل.

وكشفت وكالة الطاقة أن مخزونات البنزين فِيْ البلاد انخفضت بنحو 4.6 مليون برميل مسجلة 215.7 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض بنحو 1.1 مليون برميل.

أما نواتج التقطير (التي تشمل الديزل ووقود التدفئة) فقد ارتفعت بمقدار 0.8 مليون برميل إلَّى 112.3 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وقالت الوكالة الحكومية إن مخزونات النفط الخام فِيْ الاحتياطي البترولي الأمريكي هبطت الأسبوع الماضي إلَّى أدنى مستوى لها منذ مارس 1985.

كَمْا ذكرت إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج النفط الأمريكي انخفض الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ يوليو.