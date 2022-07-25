صادرات النفط السعودية تقفز 106% إلَّى 116 مليار ريال فِيْ مايو الماضي

أظهرت بيانات الهِيْئة العامة للإحصاء فِيْ السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاع الصادرات السلعية فِيْ مايو 2022 بنسبة 83.4٪ إلَّى 144.1 مليار ريال، مقابل 78.6 مليار ريال فِيْ مايو 2022.

وقالت الهِيْئة فِيْ تقرير لها، إن الزيادة جاءت نتيجة 59.7 مليار ريال، بنسبة 105.5٪، فِيْ مايو 2022، إلَّى 116.2 مليار ريال، مقابل 56.54 مليار ريال فِيْ مايو 2022.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلَّى 80.6 بالمئة فِيْ مايو الماضي مقابل 72 بالمئة فِيْ مايو 2022.

وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بمقدار 6.4 مليار ريال، بنسبة 4.7٪، فِيْ مايو 2022، مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وزادت الصادرات غير النفطية، والتي تشمل إعادة الصادرات، بنسبة 26.7٪ إلَّى 27.9 مليار ريال فِيْ مايو 2022، مقابل 22 مليار ريال فِيْ مايو 2022، بينما انخفضت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 0.1٪ مقارنة بشهر أبريل 2022.

وزادت الواردات بنسبة 21.8٪ بنحو 9.6 مليار ريال فِيْ مايو 2022 إلَّى 53.9 مليار ريال مقارنة بـ 44.2 مليار ريال فِيْ مايو 2022، وانخفضت الواردات بنسبة 4٪ مقارنة بشهر أبريل 2022.

وبلغ الفائض التجاري 90.27 مليار ريال فِيْ مايو 2022 مقابل 34.37 مليار ريال فِيْ مايو 2022 بزيادة 163٪.