صادرات النفط السعودية تقفز 94% إلى 118 مليار ريال

أظهرت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء، الأربعاء، ارتفاع الصادرات السلعية السعودية بنسبة 75.2٪ في يونيو 2022 إلى نحو 147.7 مليار ريال، مقابل 84.3 مليار ريال في يونيو 2022.

وعزت الهيئة في تقرير لها الزيادة إلى زيادة الصادرات النفطية بمقدار 57 مليار ريال بنسبة 94.1٪ إلى 117.69 مليار ريال خلال يونيو 2022، بحسب العربية.

ارتفعت نسبة الصادرات النفطية إلى إجمالي الصادرات من 71.9٪ في يونيو 2022 إلى 79.7٪ في يونيو 2022.

الصادرات السلعية

وزادت قيمة الصادرات السلعية بمقدار 3.4 مليار ريال بنسبة 2.3٪ مقارنة بشهر مايو 2022.

وزادت الصادرات غير البترولية بما فيها المعاد تصديره بنسبة 26.8٪ إلى 30.1 مليار ريال في يونيو 2022 مقارنة مع 23.7 مليار ريال في عام 2022، فيما زادت قيمة الصادرات غير البترولية 1.9 مليار ريال بنسبة 6.8٪ مقارنة. حتى مايو 2022.

استيراد مرتفع

وزادت الواردات بنسبة 28.9٪ في يونيو 2022 لتصل إلى 59.9 مليار ريال، مقابل 46.5 مليار ريال في يونيو 2022، وزادت قيمة الواردات بنسبة 5.3 مليار ريال، بنسبة 9.7٪، مقارنة بشهر مايو 2022.

وارتفع الفائض التجاري إلى 88 مليار ريال في يونيو 2022 مقابل 37 مليار ريال في يونيو 2022 بنسبة 137.8٪.