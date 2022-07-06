صادرات تركيا من الملابس الجاهزة ترتفع.. 10.7 مليار دولار فِيْ 6 أشهر

بلغت عائدات تركيا من صادرات الملابس الجاهزة 10 مليارات و 796 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وبحسب البيانات الصادرة، الأربعاء، عَنّْ مجلس المصدرين الأتراك، سجلت صادرات القطاع المذكور رقما قياسيا خلال الفترة بين كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو) 2022.

وبذلك حققت صادرات الملابس الجاهزة نموا بلغ 14.5٪ خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت إيرادات صادرات الملابس الجاهزة فِيْ شهر يونيو وحده مليار و 972 مليون دولار محققة نموا بنسبة 9.5٪ مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.

وعلى صعيد الدول المستوردة، تصدرت ألمانيا القائمة بـ330 مليون دولار، تلتها إسبانيا بـ242 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ191 مليون دولار.

صادرات تركيا إلَّى دول الجوار تتجاوز 11 مليار دولار

وعلى الصعيد ذاته، بلغت الصادرات التركية إلَّى دول الجوار 11.4 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأشارت بيانات صادرة عَنّْ وزارة التجارة إلَّى ارتفاع الصادرات إلَّى بلغاريا وجورجيا والعراق وإيران وسوريا واليونان بنسبة 25.4٪ خلال الفترة المذكورة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدر العراق قائمة دول الجوار الأكثر استيرادا بـ 4 مليارات و 837 مليون دولار، وجاءت بلغاريا فِيْ المرتبة الثانية بملياري و 265 مليونا، ثم اليونان بمليار و 558 مليونا، وإيران بمليار و 159 مليون دولار.

وجاءت جورجيا فِيْ المركز الخامس بـ897 مليونا و 740 ألف دولار، وسوريا بـ 729 مليونا و 928 ألف دولار.

وذكرت نفس البيانات أن قيمة الصادرات التركية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي بلغت 9 مليارات و 131 مليون دولار.

يشار إلَّى أن إجمالي الصادرات التركية بلغ 23.4 مليار دولار فِيْ حزيران (يونيو) الماضي، محققة نموًا بنسبة 18.5٪ مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.

يشار إلَّى أن إجمالي الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام الجاري سجل رقما قياسيا بلغ 126 مليار دولار بزيادة 20٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

الصادرات التركية عام 2022

يشار إلَّى أن إجمالي صادرات تركيا بلغ 225.4 مليار دولار العام الماضي، محققة نموًا بنسبة 32.9٪، مقارنة بعام 2022.

أشارت بيانات رسمية صدرت نهاية العام الماضي، إلَّى أن إجمالي صادرات البلاد فِيْ عام 2022 زاد بنسبة 32.9 فِيْ المائة مقارنة بالعام السابق، وبلغ 225 مليارا و 368 مليون دولار، مبينة أن هذه البيانات أرقام قياسية فِيْ تاريخ بلاده. .

وأضافت أن حجم التجارة الخارجية التركية “ارتفع من 87.6 مليار دولار عام 2002 إلَّى 496.7 مليار دولار عام 2022”.

وأشارت إلَّى أن عجز التجارة الخارجية خلال عام 2022 انخفض بنسبة 7.8 فِيْ المائة مقارنة بعام 2022، ليستقر عَنّْد 45.9 مليار دولار.