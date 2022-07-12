صادرات زراعية قياسية لتركيا.. فمن هم أكبر المستوردين منها

سجلت صادرات القطاع الزراعي التركي رقما قياسيا خلال النصف الأول من عام 2022، مسجلة 16 مليارا و 462 مليونا.

جاء ذلك وفق بيانات صادرة عَنّْ مجلس المصدرين فِيْ تركيا، يوم الاثنين، حسبما أورد الموقع الإخباري الرسمي TRT Haber.

وأشارت البيانات إلَّى أن “إجمالي الصادرات لكافة القطاعات فِيْ النصف الأول من العام الجاري بلغ 125 مليارا و 863 مليون دولار، منها 16 مليارا و 462 مليون دولار صادرات القطاع الزراعي وهُو أعلى رقم سجله القطاع الزراعي. قطاع فِيْ تاريخ البلاد “.

وأضافت “نمت صادرات القطاع الزراعي بنسبة 21.1 بالمائة فِيْ النصف الأول من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022”.

وأضافت “استحوذ القطاع الزراعي على 13.1 فِيْ المائة من إجمالي صادرات تركيا خلال الفترة المذكورة من العام”.

وجاء العراق فِيْ مقدمة الدول المستوردة للمحاصيل الزراعية التركية فِيْ نفس الفترة بنحو ملياري دولار، بحسب نفس البيانات.

وجاءت الولايات المتحدة فِيْ المرتبة الثانية بـ 181 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ 102 مليون دولار.

الصادرات التركية عام 2022

يشار إلَّى أن إجمالي صادرات تركيا بلغ 225.4 مليار دولار العام الماضي، محققة نموًا بنسبة 32.9٪، مقارنة بعام 2022.

أشارت بيانات رسمية صدرت نهاية العام الماضي، إلَّى أن إجمالي صادرات البلاد فِيْ عام 2022 زاد بنسبة 32.9 فِيْ المائة مقارنة بالعام السابق، وبلغ 225 مليارا و 368 مليون دولار، مبينة أن هذه البيانات أرقام قياسية فِيْ تاريخ بلاده. .

وأضافت أن حجم التجارة الخارجية التركية “ارتفع من 87.6 مليار دولار عام 2002 إلَّى 496.7 مليار دولار عام 2022”.

وأشارت إلَّى أن عجز التجارة الخارجية خلال عام 2022 انخفض بنسبة 7.8 فِيْ المائة مقارنة بعام 2022، ليستقر عَنّْد 45.9 مليار دولار.