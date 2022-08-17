صادرات مصر تتجاوز 4 مليارات دولار فِيْ شهر.. عودة التوازن التجاري

استعادت مصر ميزانها التجاري بعد أن تمكنت من تقليص العجز التجاري للبلاد بنسبة كبيرة خلال شهر مايو بفضل الصادرات.

أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فِيْ مصر، اليوم الأربعاء، أن عجز الميزان التجاري للبلاد انخفض بنسبة 35.8٪ على أساس سنوي فِيْ مايو.

وقالت الوكالة، فِيْ بيان، إن العجز بلغ 2.61 مليار دولار فِيْ مايو، مقابل 4.06 مليار دولار فِيْ الفترة نفسها من العام الماضي، مدعوما بزيادة الصادرات وتراجع الواردات.

وارتفع إجمالي الصادرات 18.3 بالمئة مسجلا 4.01 مليار دولار فِيْ مايو مقارنة مع 3.39 مليار دولار فِيْ نفس الشهر قبل عام.

فِيْ غضون ذلك، انخفض إجمالي الواردات بنسبة 11.1 فِيْ المائة، إلَّى 6.62 مليار دولار، مقارنة بـ 7.45 مليار دولار قبل عام.

أعلن ديوان الرئاسة المصري، اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر قبل أكثر من عام من انتهاء ولايته الثانية، وأصدر قرارًا بتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهُورية. .

بعد هذه الأنباء، شهدت سندات الحكومة المصرية عمليات بيع فِيْ أسواق الدين العالمية وانخفضت بما يتراوح بين 0.6 و 1.7 سنت. كَمْا شهدت العديد من السندات طويلة الأجل تحركات أكبر.

وقال التلفزيون الرسمي إن عامر استقال “للسماح للآخرين بإتمام عملية التنمية الناجحة بقيادة رئيس الجمهُورية”.

جاءت هذه الخطوة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء غد الخميس، حيث توقع محللون – استطلعت رويترز آراءهم – رفع سعر الفائدة على الودائع الليلية بمقدار 50 نقطة أساس من أجل إبقاء التضخم تحت السيطرة.

مصر تتفاوض للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

وقال الصندوق الشهر الماضي إن مصر بحاجة إلَّى إحراز “تقدم حاسم” فِيْ الإصلاحات المالية والهِيْكلية، وإن المزيد من تقلبات أسعار الصرف كان من الممكن أن يساعد فِيْ تجنب زيادة الاختلالات الخارجية والتكَيْفَ بسلاسة مع الصدمات الاقتصادية.

وقال وزير المالية محمد معيط نهاية الشهر الماضي إن المحادثات حققت “تقدما جيدا للغاية”.

فِيْ 21 مارس، سمح البنك المركزي بتخفِيْض قيمة العملة إلَّى حوالي 18.45 للدولار من مستواها السابق البالغ 15.70 للدولار. تداول الجنيه، اليوم الأربعاء، بنحو 19.12 جنيه للدولار.

بعد الخروج من أسوأ ركود نجم عَنّْ فِيْروس كورونا، تعرض الاقتصاد المصري لضربة جديدة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث سحب المستثمرون مليارات الدولارات من سوق سندات الخزانة وارتفعت أسعار السلع.

تجاوز معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين فِيْ المدن التوقعات وارتفع إلَّى 13.6 فِيْ المائة على أساس سنوي فِيْ يوليو من 13.2 فِيْ المائة فِيْ يونيو، وهُو أعلى مستوى فِيْ ثلاث سنوات.

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، يوم السبت، إن الفجوة فِيْ النقد الأجنبي فِيْ مصر تضيق بسبب قرارات البنك المركزي بشأن لوائح الاستيراد. واستبعد أي تخفِيْض كبير فِيْ قيمة العملة فِيْ المستقبل القريب.

عامر، الذي يتمتع بخلفِيْة مصرفِيْة، شغل منصب نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي مصري، قبل أن يتم تعيينه نائبًا لمحافظ البنك المركزي فِيْ عام 2003.

وترك البنك المركزي فِيْ وقت لاحق ليشغل منصب رئيس البنك الأهلي قبل أن يعود محافظا للبنك المركزي.

تم تعيين عامر لمدة أربع سنوات فِيْ نوفمبر 2015 وأعيد تعيينه لمدة أربع سنوات أخرى فِيْ نوفمبر 2022. ولا يُسمح لمحافظي البنوك المركزية بالخدمة إلا لفترتين فقط.