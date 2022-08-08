صادرات مصر غير البترولية تتخطى حاجز الـ19 مليار دولار.. لهذا السبب

تجاوزت صادرات مصر غير النفطية حاجز الـ19 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022.

أظهرت بيانات حكومية صادرة عَنّْ الهِيْئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 20٪ خلال النصف الأول من عام 2022 إلَّى 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.

وبحسب البيانات، سجلت الصادرات غير النفطية نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 21٪ لتصل إلَّى 10.2 مليار دولار، مقابل 8.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

قطاعات التصدير الرئيسية

أظهرت مؤشرات التجارة الخارجية أن 6 قطاعات هِيْ الصناعات الكيماوية ومواد البناء وقطاع الأغذية والقطاعات الهندسية والمحاصيل الزراعية والملابس شكلت نحو 80٪ من إجمالي صادرات مصر. وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات القطاعات الستة 15.2 مليار دولار مقابل 12.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

استحوذ قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة وحده على 22٪ من إجمالي الصادرات غير النفطية بقيمة 4.3 مليار دولار، يليه قطاع مواد البناء بقيمة 3.6 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بقيمة 2.1 مليار دولار. دولار.

وأشار تقرير حكومي إلَّى أن قطاع المحاصيل الزراعية استحوذ على 10٪ من إجمالي الصادرات المصرية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت 1.8 مليار دولار، وارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 42٪ إلَّى 1.2 مليار دولار، مقابل 908 ملايين دولار خلال العام الجاري. فترة المقارنة.

وأشار التقرير إلَّى زيادة صادرات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بنسبة 37٪ إلَّى 615 مليون دولار، فِيْما ارتفعت صادرات قطاع الُغُزل والنسيج بنسبة 30٪ لتصل إلَّى 555 مليون دولار.

من ناحية أخرى، انخفضت صادرات قطاع الأثاث المصري بنسبة 20٪ لتصل إلَّى 117 مليون دولار، كَمْا سجل قطاع الحرف اليدوية انخفاضًا فِيْ الصادرات بنسبة 11٪ إلَّى 124 مليون دولار.