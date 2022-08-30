صادق الصباح دورنا هُو احتضان بيئة إنتاجية.. ولا عتب على سيرين عبد النور

أعرب المنتج اللبناني صادق الصباح عَنّْ سعادته بعقد مؤتمر صحفِيْ فِيْ بيروت بمناسبة تدشين “مقر الاتحاد العام للمنتجين العرب فِيْ الجمهُورية اللبنانية”.

وأضاف الصباح أن هذا المؤتمر الذي تشهده بيروت فِيْ ذروة أزمتها السياسية والاقتصادية “تأكيد على أن لبنان لن ينكسر أو ينكسر ويتأقلم مع العواصف ويستمر ويتأقلم مع الضربات المؤلمة”. الرماد، يزيل الغبار ويكَمْل الحياة “.

وأكد المنتج اللبناني خلال المؤتمر الصحفِيْ استعداد النقابة لدعم المنتجين وتحفِيْزهم على التصوير فِيْ لبنان وتسهِيْل عملهم ودعمهم ضمن الصلاحيات الموكلة إليهم.

وعلى هامش المؤتمر التقت كاميرا “فوشيه” بصادق الصباح الذي تحدث عَنّْ المؤتمر، وفِيْ حديثه عَنّْ تصريحات الفنانة سيرين عبد النور بخصوص مسلسل “حتى الموت 2”.

وتضمن المؤتمر الصحفِيْ الذي عقد بحضور رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب ابراهِيْم ابو ذكري انتخاب صادق الصباح نائبا لرئيس الاتحاد.

وصل الوفد العربي من الاتحاد العام للمنتجين العرب إلَّى بيروت مساء الأربعاء الماضي، وضم نائب الأمين العام ورئيس قطاع الإعلام والاتصال فِيْ جامعة الدول العربية السفِيْر أحمد رشيد الخطابي، يرافقه رئيس الجمهُورية. اتحاد المنتجين العرب الدكتور ابراهِيْم ابو ذكرى رئيس مدينة الانتاج الاعلامي بالقاهرة عبد الفتاح الجبالي ومجموعة من المنتجين العرب ورؤساء مكاتب الاتحاد.

وتجول الوفد فِيْ الوزارات المعَنّْية بلبنان للإعلان عَنّْ الافتتاح الرسمي لمقر الاتحاد العام للمنتجين العرب فِيْ بيروت.