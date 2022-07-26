صاروخ التبيض.. كريم بانثينول والنشا لتبيض الوجه وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه من أول استعمال

كريم البانثينول والنشا لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد، تبحث العديد من النساء عن أفضل طريقة للحصول على بشرة صافِيْة وخالية من التجاعيد، لذلك يمكنك اللجوء إلى استخدام بعض أدوات المكياج لتغطية آثار شد البشرة. التقدم فِيْ السن والحصول على بشرة ذات لون موحد، ولكن هذه المواد تؤثر على البشرة كَمْا يلي، حيث تحتوي على بعض المواد الكيميائية، لذلك لا ينصح أخصائيو التجميل باستخدام هذه المنتجات، لذلك تم استخدام مواد طبيعية للحصول على بشرة صافِيْة ونقية وخالية من آثار الشيخوخة. وعلامات تقدم السن كريم البانثينول والنشا لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد من أفضل الطرق الطبيعية.

كريم البانثينول والنشا لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد

يدخل النشا فِيْ العديد من الأطعمة الشهِيْة، ولا بيت خالٍ من النشا، كَمْا أنه يدخل فِيْ العديد من الوصفات التجميلية سواء للشعر أو البشرة، حيث يدخل فِيْ تراكيب الشعر ويعمل على حمايته ومنع تساقطه ويساهم فِيْه. بالحيوية والنشاط، يقضي على الالتهابات الجلدية والتهِيْج، وله العديد من الفوائد الأخرى، من بينها هذه المكونات

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من كريمة البانثينول.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة حَلْيب بودرة.

طريقة التحضير والاستخدام

تحتاج إلى اتباع بعض الخطوات البسيطة للحصول على أفضل نتيجة

خذ وعاءًا مناسبًا وضع جميع المكونات فِيْه.

يقلب المكونات جيدًا حتى تمتزج تمامًا.

اغسلي وجهك جيداً بالماء الفاتر.

اغسلي وجهك جيداً بالماء الفاتر. ضعي المزيج على الوجه لمدة ربع ساعة تقريبًا.

نقوم بفرك الوجه فِيْ حركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية فِيْ الوجه، وغسل الوجه بالماء الدافئ.

لا تسبب هذه الطريقة حساسية أو تهِيْج للجلد، لذلك يمكن استخدامها من قبل أصحاب البشرة الدهنية.

يوصى باستخدام هذه الطريقة مرة فِيْ الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة.

فوائد كريم البانثينول والنشا