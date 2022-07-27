صاروخ التبييض والتقشير الفوري بالقهُوة والحَلْيب لتبييض الوجه وإزالة الجلد الميت والبقع والتصبغات فِيْ دقائق

تبحث معظم الفتيات عن الأشياء المناسبة التي تعمل على تبييض وجههن بطريقة طبيعية وسريعة. يمكن أن يكون هناك العديد من الأشياء التي تساعد فِيْ ذلك، بما فِيْ ذلك كريمات التفتيح، أو الليزر، أو الوصفات الطبيعية والأقنعة، حيث تريد كل فتاة أن يكون لها بشرة ناعمة ونقية وخالية من الشوائب، وهِيْ أمور غير مرغوبة تجعلها تشعر بالحرج والإحراج.، والأهم ظهُور الحساسية أو حب الشباب وكذلك وجود المسام المتضخمة أو الهالات السوداء وكذلك البشرة الداكنة وكذلك مشكلة الرؤوس السوداء وهناك الكثير ولكن المشكلة الأكبر فِيْ كل فتاة الحياة هِيْ تمتعها بالجلد البني، فكل فتاة تعاني من هذه المشكلة تريد التخلص من هذا اللون وهذا يحدث باستخدام الأقنعة الطبيعية أو كريمات التفتيح وما إلى ذلك، ولكن من المعروف أن كريمات التفتيح يمكن أن تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تلحق الضرر بها. الجلد، فهِيْ ليست مناسبة، ولكن من الأفضل استخدام الأقنعة الطبيعية.

مكونات قناع القهُوة والحَلْيب

ثلاث ملاعق كبيرة من الحَلْيب السائل.

ملعقة كبيرة من القهُوة سريعة الذوبان.

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

طريقة عمل ماسك من القهُوة والحَلْيب لتبييض الوجه