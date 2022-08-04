صاروخ التفتيح للعرايس.. خلطة الكوافِيْرات للعرايس لتبييض الجسم وإزالة الاسمرار والبقع والتصبغات نهائيا هتنور الجسم فِيْ دقائق

نقدم لكَمْ خطوات وطريقة عمل كريم النشا فِيْ المنزل بإمكانيات بسيطة وغير مكلفة تماما النشا مكون يجمع العديد من العناصر المفِيْدة والمغذية للشعر والبشرة والجسم، حيث أننا لا نستخدمه إلا فِيْ الغذاء التحضير ولكن يمكننا استخدامه فِيْ صنع وصفات العناية بالبشرة والشعر وفِيْ مقالنا اليوم نقدم هذه الوصفات لجميع العرائس الجدد الذين يبحثون عن حَلْ جذري للبقع الداكنة والسمرة فِيْ مناطق مختلفة من الجسم.

طريقة صنع كريم النشا لتفتيح الجسم فِيْ المنزل.

لعمل هذه الوصفة سوف تحتاج إلى بعض المكونات الضرورية والمفِيْدة، وهِيْ كل ما يلي –

ملعقة كبيرة نشا ذرة.

ملعقتان صغيرتان من الحَلْيب البودرة.

القليل من البطاطس.

ماء الورد (لغلق المسام).

خطوات استخدام النشا والبطاطس لتفتيح المناطق الداكنة من الجسم –

أولاً، اغسلي البطاطس وقطعيها إلى شرائح رفِيْعة، ثم ضعيها فِيْ الخلاط حتى تصبح ناعماً.

أحضر طبقًا مناسبًا، ويفضل أن يكون عميقًا، حتى لا تنتشر المكونات، ثم قلبه جيدًا.

ثم رطب بشرتك قليلاً بالماء الدافئ حتى تفتح مسام الجلد أو المنطقة التي تريد تفتيحها.

ثم يوضع المزيج على البشرة ويدلك جيداً بحركات دائرية لطيفة حتى يتغلغل الخليط فِيْ الجلد بقوة أكبر.

اتركي المزيج على بشرتك لمدة نصف ساعة تقريبًا، ثم اشطفِيْه بالماء وغسول مناسب، ثم رطبي بشرتك واستخدمي الكريم مرتين فِيْ الأسبوع.

أهم فوائد النشا للبشرة.

عند مزج الليمون مع نشا الذرة، قلبي المزيج جيدًا واستخدميه على بشرتك، فهُو يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة ويجعل بشرتك جديدة ومرنة.

يعمل النشا أيضًا على تفتيح البشرة ولون الجسم، وإزالة البقع الداكنة، وتوحيد اللون فِيْ جميع أنحاء الجسم.

كَمْا أنه يزيد من نعومة البشرة بعد عملية التقشير، ويجعل البشرة أكثر ترطيبًا ويعالج مشكلة الجفاف.

يزيل حب الشباب البثور التي يعاني منها الكثير من الشباب وخاصة فِيْ سن المراهقة مما يؤثر على مظهر الجلد.

يخلّص البشرة من البثور السوداء ويزيل مسام الجلد الكبيرة ويعمل على سدّها.

وصفة التبييض للعروس.

أنصحك عزيزتي العروس أن تواصلي قبل زفافك بهذه الوصفة لتحصلي على بشرة ناصعة البياض وهِيْ وصفة الحَلْيب وعصير الليمون.

كل ما عليك فعله هُو تحضير ملعقة كبيرة ممتلئة من الحَلْيب مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

فِيْ وعاء، اخلطي المزيج جيدًا ثم ضعي هذا المزيج على بشرتك وجسمك.

اتركي هذا الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة على الأقل للحصول على أفضل نتيجة.

اغسل بشرتك بالماء الدافئ

كرري هذه الوصفة وسترى تغير فِيْ لون بشرتك وأبيض ناصع

فحم الكوك للتبييض