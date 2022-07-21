صاروخ الجمال.. عندك سواد السنين فِيْ الجسم أقوي خلطة صاروخيه للتبييض الفورى والتخلص من السواد من اول استعمال

فِيْما يلي أفضل الوصفات الطبيعية لتفتيح الجسم والبشرة، حيث إنه فصل الصيف فِيْ الوقت الحاضر وحرارة الشمس الشديدة تؤثر سلبًا على لون البشرة وتؤدي إلى سوادها كَمْا تسبب الاحمرار والتهِيْج ويمكن أن تسبب أيضًا بعض الأشخاص بشرتهم حساسة جدا للالتهابات ووجود البقع الداكنة عليها، وصفاتنا اليوم تعمل على انهاء كل هذا الاسمرار وعلاج جميع المشاكل التي يعاني منها الجسم والبشرة وتساهم فِيْ تفتيحها على الفور فِيْ غضون ايام قليلة .

وصفات طبيعية لتفتيح الجسم والبشرة

ومن أبرز الوصفات التي تعمل على تفتيح الجسم والبشرة على الفور ما يلي

وصفة الدقيق والزبادي للتفتيح

مكونات الوصفة

أربع ملاعق صغيرة من الزبادي.

ملعقتان صغيرتان من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف ملعقة كبيرة زيت الجوجوبا.

عدة قطرات من عصير الليمون.

طريقة تحضير الزبادي والدقيق الفوري وصفة –

تخلط جميع المكونات وتقلب جيدًا حتى يصبح قوام المكونات ناعمًا ومختلطًا جيدًا.

اشطف بشرتك جيدًا أو المنطقة التي تحتاج إلى تفتيح وإزالة السمرة.

ابدأ فِيْ دهن الكريم على بشرتك أو منطقتك وقم بالتدليك لمدة خمس دقائق بحركات دائرية لطيفة.

ثم اتركي الخليط على بشرتك لمدة 15 دقيقة على الأقل.

بعد أن يجف الخليط على المنطقة، افركيها ثم اشطفِيْها بالماء البارد حتى تغلق مسام الجلد.

بعد تنظيف منطقة الخليط يجب تجفِيْفها ثم ترطيبها بأي كريم ترطيب حتى لا تصاب بالعدوى.

وصفة الليمون والترمس للتفتيح

المكونات المطلوبة –

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

كَمْية كافِيْة من الترمس المطحون.

عصير اللافندر العطري.

ملعقة كبيرة نشا ذرة.

طريقة عمل وصفة الليمون والترمس لتفتيح الجسم فِيْ خطوات –