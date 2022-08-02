صاروخ الجمال للعرايس.. قرص واحد هِيْشيل البقع والتجاعيد ويبيض بشرتك 10 درجات حتي لو سوداء الفحم

تعاني الكثير من النساء من وجود البقع الداكنة على الجلد، والكلف، وظهُور البثور على الجلد والوجه يمثل مشكلة كبيرة لكثير من الفتيات، والتي يصعب التخلص منها، خاصة الحبوب التي تتركها وراءها. على البشرة، وكل هذه المشاكل للبشرة، يمكنكَمْ حَلْها بوصفة سحرية باستخدام قرص الأسبرين الذي يساعد على تجديد البشرة وتنشيطها والقضاء على جميع البقع الداكنة والكلف، وسنعرض عليكَمْ فِيْ هذا المقال حول كيفِيْة تحضير وصفة الأسبرين لحَلْ كل هذه المشاكل الجلدية.

مكونات وصفة طبية للبقع والكلف والحبوب مع قرص الأسبرين.

من المعروف أن الأسبرين له فوائد عديدة للبشرة، حيث يساعد على تفتيح البشرة وتبييضها وإزالة الكلف الذي يظهر فِيْ سن مبكرة لدى بعض النساء.

قرص أسبرين.

ملعقة كبيرة نشاء مطحون.

ملعقة كبيرة من الكركَمْ المعروف بفوائده العديدة للبشرة.

ربع كوب ماء.

طريقة تحضير وصفة اقراص الاسبرين فِيْ المنزل

وبعد ذلك التقينا معكَمْ أهم المكونات التي نحتاجها لتحضير هذه الوصفة السحرية، فهذه المكونات ذات تكلفة بسيطة، فهِيْ موجودة فِيْ كل منزل، والآن ها هِيْ طريقة تحضير الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل قدر من الوقت والجهد وسيمنحك نتائج رائعة فِيْ المرة الأولى.

فِيْ البداية نأخذ وعاءًا ثم نضيف الأسبرين ثم نطحنه جيدًا.

ثم نضيف ملعقة كبيرة من النشاء، ثم ملعقة كبيرة كركَمْ وربع كوب ماء، ونقلب كل هذه المكونات جيداً حتى تمتزج تماماً.

نظف البشرة جيداً قبل وضع الخليط عليها، ثم ابدئي بوضع الخليط على البشرة والوجه واتركيه لمدة 20 دقيقة.

ثم اشطفِيْ وجهك جيدًا بالماء الفاتر، وستلاحظين لمعانًا ونضارة فِيْ البشرة من أول مرة تستخدمين فِيْها هذا المزيج السحري.

كرري هذه الوصفة مرة فِيْ الأسبوع وستلاحظين وجود بشرة خالية من التجاعيد والبثور والكلف، مع لمعان ونضارة للبشرة.

مزيج مضمون لتبييض الوجه

يمكنك استخدام خلطة تبييض مضمونة، وهِيْ من أهم الخلطات المستخدمة فِيْ تبييض الوجه، وتتكون من ملعقتين من القهُوة، يتم وضعها فِيْ وعاء، ثم تضيف ملعقة كبيرة من عصير البرتقال مع إضافة ملعقة كبيرة من الليمون مع ملعقة كبيرة من العسل، ثم تخلط المكونات وتوضع الخليط على الوجه وتتركه لمدة ربع ساعة، ثم تستخدم اللوشن الخاص بك وستلاحظ نتيجة فعالة، كَمْا يمكنك استخدام الوصفة التي تعمل على تبييض الوجه بشكل رهِيْب عن طريق وضع ملعقتين من الفازلين مع ملعقة كبيرة من النشا مع ربع ملعقة زيت زيتون، ثم عليك خلط المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس وتترك الخليط ل ربع ساعة لتعمل على صاروخ لوجهك وتترك بشرتك ناصعة البياض من اول لمسة انت مازلت ملكة