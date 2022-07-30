صاروخ ياباني جديد.. تويوتا كراون كروس اوفر 2023 الجديدة أسْعَارها ومواصفاتها

تويوتا كراون كروس أوفر 2023 أخيرًا أعلن سوق السيارات السَعُودِيْة الجديدة عن سعر ومواصفات سيارة تويوتا كراون 2023 التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر المتطورة، حيث تم تقديم السيارة بمحركين هجينين والعديد من وسائل الترفِيْه والحماية والأمان. جعل السيارة من أفضل السيارات حول العالم، بالإضافة إلى أنها تتمتع بهِيْكل خارجي جذاب ومناسب جدًا للشباب، وسنشرح جميع مواصفات السيارة وكل ما يتعلق بها من خلال سطور المقال.

قدرات وميزات تويوتا كراون 2023

2023 تويوتا كراون محركات

تم تقديم نوعين من المحركات لسيارة تويوتا كارون الجديدة، حيث يتميز كلا المحركين بما يلي –

1. المحرك الأول تبلغ سعته 2400 سم مكعب، وهُو محرك هجين، ويتكون من أربع سلندرات، قوته 345 حصان، ويعمل بنظام الدفع الرباعي.

2. تبلغ سعة المحرك الثاني حوالي 2400 سم مكعب وهُو مقترن بمحركين كهربائيين، كل منهما بقوة دفع تبلغ حوالي 340 حصان.

مواصفات تويوتا كراون 2023

تتراوح العجلات من 19 إلى 21 بوصة، وشاشة المعلومات والترفِيْه 12.3 بوصة، والشاشة التي تعمل باللمس 12.3 بوصة، فِيْ حين يبلغ قياس لوحة العدادات الرقمية 12.3 بوصة.

النظام الصوتي الذي تعمل فِيْه السيارة هُو نظام JBL، ويتكون من 11 مكبر صوت، والداخلي واسع، والمواد التي تصنع بها مكوناتها عالية الجودة، حيث أن مقاعد الصف الأول مصنوعة من الجلد.

السيارة بها أنظمة تكييف وتدفئة وتهُوية فِيْ الصف الأمامي للسيارة، ولها فتحة كبيرة للتهُوية، وغطاء المحرك مرتفع ومناسب، والجذع واسع وكاف.

تحتوي السيارة على فتحة سقف زجاجية بانورامية مقاومة للكسر، ومجهزة بعزل صوتي قوي وقدرة قوية على امتصاص الصوت حتى لا تحدث ضوضاء فِيْ داخل السيارة.

مقاعد السيارة مصنوعة من قماش SoftTex غير الماص وسريع التنظيف.

سعر تويوتا كراون 2023 فِيْ السَعُودِيْة

بما أن السيارة مازالت جديدة، لم يتم الكشف عن سعر السيارة بشكل رسمي، ولكن وفقًا لبعض التوقعات والتسريبات حول سعرها فِيْ السوق السعودي، تم توفِيْر فئتين من السيارة، الأولى منهما هِيْ المعيار. . فئة XLE يمكن أن يبدأ سعرها من 150 ألف ريال سعودي الفئة البلاتينية وهِيْ الفئة الثانية يمكن أن يبدأ سعرها من 187.775 ريال سعودي.