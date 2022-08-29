صافرة أوروبية.. تعرف على “حكَمْ” مباراة الاتحاد أمام الاتفاق

كلفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بمهمة توجيه مباراة الفريق الأول للاتحاد، أمام الاتفاق، حكَمْاً، إلَّى حكَمْ أوروبي، من بين حكام الصف الأول من القارة العجوز، بحسب ما أفاد. آخر الأخبار فِيْ الصحافة، ظهر اليوم الاثنين.

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فاز فريق الاتحاد الكروي الأول فِيْ الجولة الأولى من دوري “روشان” السعودي، على حساب العدالة (3-0)، فِيْما سقط الاتفاق، وخسر أمام الطائي، بهدفِيْن لواحد.

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وأكد الإعلامي علاء سعيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الحكَمْ الإيطالي دانييلي أورساتو سيدير ​​مباراة الاتحاد والاتحاد بطريق التحكيم.

الحكَمْ الإيطالي دانييلي أورساتو، الذي أدار سابقًا نهائي دوري أبطال أوروبا فِيْ موسم 2022-2022، عَنّْدما تغلب بايرن ميونيخ على باريس سان جيرمان (1-0).

فِيْ موسم 2022، أدار أورساتو 6 مباريات مهمة فِيْ دوري أبطال أوروبا، من بينها مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، حيث اشتهر الإيطاليون بكونه ضمن نخبة الحكام الأوروبيين.

من المتوقع أن يظهر دانييلي أورساتو كأحد الحكام لكأس العالم 2022 فِيْ قطر.

يشار إلَّى أن الاتحاد يستقطب الاتفاق إلَّى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية فِيْ جدة، لمواجهةه فِيْ مباراة ستجمعهم مساء السبت المقبل فِيْ الجولة الثانية من دوري “روشن” السعودي.