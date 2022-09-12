كلفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ظهر اليوم الاثنين، بحسب آخر البيانات الصحفِيْة، إدارة كل من نادي الهلال والوحدة، وحزبي النصر والباطين، بالتحكيم لـ نخبة الحكام فِيْ القارة الأوروبية.

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استطاع الهلال، بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، الفوز بثلاث مباريات من أصل ثلاث مباريات فِيْ الدوري السعودي “روشن”، على حساب الخليج والفِيْحاء والفتح، فِيْما أداره النصر. مع الفرنسي رودي جارسيا حقق 6 نقاط وخسر أمام التعاون وانتصر على الوحدة والاندماج.

صافرة أوروبية لـ “الهلال” … ومفاجأة فِيْ حكَمْ مباراة النصر القادمة

نعرض لكَمْ فِيْ “سعودي سبورت” حكام مباراتي الهلال والوحدة والنصر والباطين، بحسب آخر الأخبار الصحفِيْة، مساء اليوم الاثنين، خلال السطور التالية، حيث سيحمل سي. من مباراتين فِيْ اليوم الرابع من دوري روشان السعودي

حكَمْ دوري ابطال اوروبا يوجه مباراة الهلال ..

من المنتظر أن يدير الحكَمْ البرتغالي أرتور دياز مباراة الهلال والوحدة، الجمعة المقبل، حيث يعتبر من بين حكام النخبة الأوروبية، تحت إدارته، مساء غد الثلاثاء، أمام مباراة ليفربول ضد ليفربول. اياكس فِيْ أمستردام.

حكَمْ من أمريكا الجنوبية لـ “فِيْكتوريا والباطين” ..

يدير الحكَمْ التشيلي روبرتو طوبار مباراة النصر والبطين، فِيْما يعرفه عشاق الرياضة فِيْ الشارع السعودي لإدارته لمباراة الهلال والترجي التونسي فِيْ مونديال الأندية 2022، بالإضافة إلَّى توجيه آخرين. مباريات رائعة، مثل نهائي كوبا أمريكا 2022 بين البرازيل وبيرو.

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