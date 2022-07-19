صافرة بولندية لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

أعلنت لجنة حكام الاتحاد المصري لكرة القدم عن فريق التحكيم الذي سيقود مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وسيلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك الخميس المقبل 21 يوليو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة و 10 مساءً بتوقيت السعودية على استاد القاهرة الدولي.

ستنقل أحداث نهائي كأس مصر على أون تايم سبورتس.

حكم نهائي كأس مصر

أسندت لجنة حكام الاتحاد المصري إدارة نهائي كأس مصر إلى حكم بولندي بقيادة شيمون مارسينياك.

يساعده بول سكولونيسي، الحكم المساعد، توماس ليتسكويتش، الحكم المساعد، لوكاس كوزما، الحكم الرابع، توماس موسات، حكم الفيديو وسيباستيان جارزيباك، حكم الفيديو المساعد.