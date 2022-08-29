صافرة لاتينية.. من هُو “حكَمْ” مباراة النصر والتعاون

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الفريق الأول بنادي التعاون أمام النصر بطريق التحكيم إلَّى حكَمْ لاتيني من بين أفضل الحكام فِيْ العالم، بحسب ما أفاد. آخر الأخبار فِيْ الصحافة، ظهر اليوم الاثنين.

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تمكن فريق النصر الأول لكرة القدم من الفوز على الوحدة (1-0) فِيْ اليوم الأول من دوري “روشن” السعودي، فِيْما تغلب التعاون على الفتح بهدفِيْن دون رد.

صافرة لاتينية .. من هُو “حاكَمْ” مباراة النصر والتعاون

وأشار الإعلامي مبارك الشهري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن الحكَمْ البيروفِيْ كَيْفَِيْن أورتيجا سيوجه مباراة التعاون ضد النصر فِيْ التحكيم.

حكَمْ الحكَمْ البيروفِيْ كَيْفَِيْن أورتيجا، 30 عامًا، فِيْ موسم 2022، 5 مباريات مهمة فِيْ كوبا ليبرتادوريس.

من المؤكد أن أورتيجا سيشارك فِيْ مونديال قطر 2022.

يشار إلَّى أن التعاون سيستضيف النصر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، فِيْ الجولة الثانية من دوري “روشان” السعودي، السبت المقبل.