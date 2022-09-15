أظهرت بيانات اليوم الخميس، أن صافِيْ الاحتياطيات الدولية للبنك استقر عَنّْد 14.09 مليار دولار فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ التاسع من سبتمبر، بزيادة طفِيْفة للغاية عَنّْ الأسبوع السابق.

وبلغ سعر الصرف المستخدم من قبل رويترز 18.2195 جنيه للدولار يوم الخميس. انخفض صافِيْ احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي فِيْ يوليو إلَّى 6.07 مليار دولار، وهُو أدنى مستوى فِيْ 20 عامًا على الأقل، قبل أن يتعافى مرة أخرى فِيْ الأسابيع الماضية.

انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي بشكل حاد فِيْ السنوات القليلة الماضية، أحدث انخفاض ناتج عَنّْ قيام البنك المركزي التركي ببيع مليارات الدولارات فِيْ تدخلات السوق فِيْ أعقاب أزمة العملة فِيْ ديسمبر.

أنهت الليرة 2022 بانخفاض 44٪ أمام الدولار، ما ساهم فِيْ زيادة التضخم إلَّى أكثر من 80٪، وهُو أعلى مستوى فِيْ عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتراجعت العملة أكثر من 27 بالمئة مقابل الدولار هذا العام.

لبى البنك المركزي التركي حاجة السوق لأكثر من 30 مليار دولار من النقد الأجنبي منذ ديسمبر باستخدام احتياطياته، وكذلك التدخلات المباشرة فِيْ سوق الصرف الأجنبي فِيْ 2022-2022، عَنّْدما باع 128 مليار دولار لدعم الليرة.