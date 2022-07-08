صافِيْ الاحتياطيات الأجنبية لمصر يتراجع إلَّى 33 مليار دولار فِيْ يونيو

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، فِيْ بيان، إن صافِيْ الاحتياطيات الأجنبية للبلاد انخفض إلَّى 33.37 مليار دولار فِيْ نهاية يونيو من حوالي 35.5 مليار دولار فِيْ مايو.

كَمْا أعلن البنك عَنّْ انخفاض احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية مايو الماضي إلَّى 35.5 مليار دولار مقابل 37.123 مليار دولار فِيْ أبريل.

وأكد البنك المركزي المصري فِيْ بيان حينها أن هذا التراجع جاء على خلفِيْة الدور المنوط به لسداد المدفوعات المتعلقة بالديون الخارجية المستحقة خلال شهر مايو والتي قدرت بنحو ملياري دولار. بما فِيْ ذلك استحقاق قسائم السندات الحكومية الصادرة عَنّْ وزارة المالية، بالإضافة إلَّى المستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.

وذكر أن هذه الفوائد والاستخدامات للعملات الأجنبية مع المركزي تأتي فِيْ سياق متوقع ومعتاد.