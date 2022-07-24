صالح الرشيد رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة الملكية لـ مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بتعيين المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد مديراً تنفيذياً للهيئة.

خبرة قيادية طويلة

يتمتع صالح الرشيد بخبرة قيادية طويلة وتقلد عددًا من المناصب الرفيعة كان آخرها محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.

من هو المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد

شغل السيد صالح الرشيد منصب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي حققت خلال قيادته العديد من الإنجازات البارزة، مثل الارتقاء بتصنيف المملكة في مؤشر NECI لريادة الأعمال إلى المركز السابع في عام 2022، بعده. احتلت المملكة المرتبة 41، واحتلت المملكة المرتبة الأولى في استجابة الحكومة ورجال الأعمال بسبب وباء كورونا من بين 44 دولة، وفقًا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال. بالإضافة إلى النمو المستمر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، حيث رفع عددها حتى نهاية مايو 2022 إلى 774.262 بعد أن كان عددها 535.029 في أبريل 2022، بمعدل نمو 44.7٪. . بالإضافة إلى نمو إجمالي الأجور في المنشآت بنسبة 28٪.

نمو الجسم بشكل ملحوظ

كما حققت الهيئة نموًا كبيرًا في التمويل من البنوك وشركات التمويل للتسهيلات، بإجمالي أكثر من 200 مليار سعودي، وبنسبة نمو 110٪.

كما ساهم الرشيد في تطوير بيئة “صندوق رأس المال الاستثماري” في المملكة من خلال قيادة تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) باستثمارات تصل إلى 2.8 مليار ريال سعودي وإنشاء جمعية رأس المال السعودية. المخاطر والخاصة رأس المال. وكان مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قيمة الاستثمار الجريء بحلول عام 2022 م، وأدى إلى إنشاء بنك الأعمال الصغيرة والمتوسطة للمساعدة في سد فجوة تمويل القروض بالشراكة مع البنوك العالمية المتخصصة في التمويل. هذا النوع من الشركات عالية المخاطر، وإطلاق بوابة التمويل لربط وكالات التمويل بالشركات الصغيرة والمتوسطة. ساعدت البوابة في تمويل أكثر من 3000 منشأة تزيد قيمتها عن 12 مليار ريال.

قاد المهندس صالح الرشيد إنشاء العديد من المراكز والخدمات لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مركز الثقافة، ومركز التميز في الأعمال، وكذلك شبكة ريادة الأعمال العالمية العامة واللوائح التنفيذية مثل التجارة الإلكترونية. ونظام امتياز الأعمال والمساهمة في إطلاق نظام الشركات الجديد، وكذلك توفير مناهج ريادة الأعمال المتخصصة في 19 جامعة سعودية وإعداد مناهج تفاعلية حول أساسيات الابتكار وريادة الأعمال لطلاب المدارس الثانوية والكليات.

مطارات الرياض

تولى المهندس صالح الرشيد سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض، التي تدير وتشغل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وقاد الخصخصة والتحول المؤسسي في جميع جوانبه. زيادة الإنفاق وكفاءة التشغيل وزيادة حجم الإيرادات إلى الحد الأقصى. صافي الدخل الإضافي أعلى بنسبة 44٪ مما هو مخطط له.

وشهدت ولاية المهندس الرشيد إطلاق التشغيل التجاري والفني للصالة الداخلية لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، والذي تضمن استخدام نظام حوكمة متكامل قلل أوقات الوصول بنسبة 22٪ والبضائع بنسبة 29٪. في عام واحد فقط. وتمكن المطار من الحصول على المركز الأول على مستوى المملكة في رضا المسافرين عام 2017، بحسب التقييم الصادر عن هيئة الطيران المدني.

قبل رئاسة شركة مطارات الرياض، تولى السيد الرشيد رئاسة الهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التكنولوجية “مدن”، حيث أشرف على إدارة وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة- الشركات ذات الحجم الكبير في القطاع الصناعي خلال قيادته، حققت “مدن” زيادة في إجمالي الأراضي الصناعية المخصصة للتطوير، والتي زادت بأكثر من الضعف، لتصل إلى أكثر من 190 مليون متر مربع في ذلك الوقت.

التنمية المتكاملة بالمدن الصناعية

وشهدت المدن الصناعية في عهده تنمية متكاملة على مستويات مختلفة، منها عمل الخطط الشاملة، وتوحيد كود البناء لجميع الاستخدامات، وتطوير المدن الصناعية الخاصة واللوجستية، ووضع اللوائح فيها لتفعيلها. الورقة. من القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات العالمية والشركات الصناعية، وتطوير شبكات النقل والربط بالسكك الحديدية، ورفع مستوى الخدمات اللوجستية.

تحت قيادة صالح الرشيد، فازت مدن بجائزة أفضل بيئة عمل بين جميع الجهات الحكومية لسنوات متتالية.

السيد صالح بن إبراهيم الرشيد حاصل على ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من معهد IMD في سويسرا، وبكالوريوس في علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من جامعة الملك سعود، وشهادات قيادة متقدمة من IMD، MIT، HARVARD.

يشار إلى أن المهندس صالح الرشيد له مشاركة حالية وسابقة في عضوية مجالس إدارات عدة منظمات منها

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وهيئة البحث والتطوير والابتكار وصندوق الموارد البشرية (الهدف) والصندوق السعودي للتنمية والمركز الوطني للتنافسية ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله. للموهبة والإبداع (موهبة)، وبنك الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ومجلس التنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وكيانات أخرى.