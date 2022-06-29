وأعلن نادي النصر، عَنّْ تعاقده مع رودي جارسيا لقيادة الفريق، ابتداء من الموسم المقبل، خلفا للمدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو، بعدما غادر الفريق هذا الموسم خالي الوفاض ولم يتمكن من تحقيق أي بطولة.

وحاول النصر إيجاد مدرب خبير لإحياء الفريق والمنافسة معه فِيْ المواسم المقبلة، يقود ناديي الهلال والاتحاد، بالإضافة إلَّى الشباب الذي برز بقوة فِيْ الموسمين الماضيين. كخصم قوي ضد المعارضين.

بعد عدة محاولات سابقة لتوقيع جارسيا، خاصة بعد إقالة مانو مينيزيس من إدارة الفريق، إلا أن الصفقة لم تتحقق حتى نهاية الموسم الحالي، ورغم السرية العالمية بشأن مدة العقد، فإن مدة العقد يمكن أن يكون موسمان مقابل 5.8 مليون يورو.

البحث العالمي عَنّْ مدرب متمرس وخبير قادر على قيادة الطريق، وكذلك الطريقة التي يعامل بها اللاعبين، سواء كانوا نجومًا كبارًا ولاعبين مميزين ولاعبين شباب، وما لديه فِيْ هذا المجال لفترة طويلة، وما لديه. الاسم مرتبط بشدة بهذا المعَنّْى.

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نجح جارسيا فِيْ تطوير العديد من اللاعبين الذين أصبحوا نجومًا كبارًا فِيْ كرة القدم اليوم، وعلى رأسهم النجم الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول، وكذلك النجم الفرنسي الجزائري حسام عوار، نجم أولمبيك ليون. ، إلَّى جانب البونسي إدين دزيكو، ولاعبين آخرين نراجعهم أدناه.

صانع النجوم … رودي جارسيا يخطط لكشف فوز “صلاح”

محمد صلاح

انتصر النجم المصري الدولي محمد صلاح جناح ليفربول الحالي ببراعة تحت قيادة المدرب رودي جارسيا عَنّْدما ارتدى قميص روما الإيطالي حيث تطور بقوة خلال فترة وجوده مع ولفرهامبتون وزاد من قدرته على الهجوم ومعدل التسجيل.

وبفضل هذا التألق، جذب صلاح انتباه مسؤولي نادي ليفربول، قبل أن يوقع فِيْ 2017.

لعب صلاح مع ولفرهامبتون أكثر من 50 مباراة وسجل أكثر من 25 هدفًا.

خطر عدن

أحد اللاعبين الذين شهدوا تطور مستوى جارسيا هُو النجم البلجيكي إيدن هازارد، عَنّْدما لعب لفريق ليل الفرنسي وتدرب تحت قيادته لمدة 4 سنوات.

قال هازارد فِيْ إحدى التصريحات “جارسيا مدرب رائع، لقد علمني الكثير وأنا مدين له بالفضل على ما حققته.

لعب هازارد أكثر من 140 مباراة مع جارسيا وسجل أكثر من 30 هدفًا تحت قيادة مدرب العالم الجديد.

ميراليم بيانيتش

وفِيْ بعض التصريحات الشهِيْرة له، أكد النجم البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب بشيكتاش التركي الحالي، أن غارسيا يعد ميزة كبيرة له فِيْ تطوير مستواه، بينما كان مع صلاح فِيْ صفوف روما.

بفضل مستواه العالي وتطوره، تمكن بيانيتش من الانضمام إلَّى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي كان معه مواسم رائعة.

لعب بيانيتش أكثر من 100 مباراة مع روما تحت قيادة جارسيا وتمكن من تسجيل أكثر من 20 هدفًا، رغم أنه لعب فِيْ وسط الملعب.

إدين دزيكو

بعد التألق الكبير الذي حققه دزيكو تحت قيادة جارسيا، أراد المدرب ضمه إلَّى صفوف فريق مرسيليا، بعد أن تمكن من تسجيل العديد من الأهداف أثناء وجوده فِيْ روما.

شكل دييجو كون ثنائيًا مثيرًا مع النجم المصري محمد صلاح، بقيادة جارسيا، منذ انضمامه إلَّى ولفرهامبتون على سبيل الإعارة فِيْ عام 2016، حيث سجل أكثر من 60 هدفًا.

حسام عور

جاء اسم النجم الفرنسي من أصل جزائري، حسام الأعور، من يد غارسيا أثناء إدارته للتدريب الفني فِيْ صفوف أولمبيك ليون الفرنسي.

بينما درب جارسيا ليون من 2022 إلَّى 2022، تألق عوار معه، وصعد نجمه رغم تواجده مع الفريق من 2015 إلَّى الآن.

لكن خلال فترة جارسيا، لعب العوار أكثر من 80 مباراة وسجل أكثر من 15 هدفًا، وهُو نجم مركزه فِيْ خط الوسط.

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من هُو رودي جارسيا

ولد رودي جارسيا فِيْ 20 فبراير 1964 فِيْ نيمور بفرنسا.

لعب غارسيا كرة القدم، وبدأ مسيرته الكروية فِيْ كوربيل إيسونيس فِيْ سن مبكرة، وانتقل بعدها إلَّى فايسروي شاتيلون ثم ليل، الذي ظهر معه لأول مرة مع الفريق الأول.

ثم انتقل من ليل إلَّى كان، ومن خلال الموقع الرسميك إلَّى مارتيغيس، وأنهى مسيرته مع الفريق الذي بدأ معه باعتباره ابن كوربيل إيسون.