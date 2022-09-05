صباحات الهلال| دوري بـ10 يحرج النصر ورسالة عتاب لسالم الدوسري

حرص جمهُور الزعيم، اليوم الاثنين، على مواصلة دعم ناديهم بعلامة “صباحات الهلال”، بعد الفوز الصعب على الفتح، وقبل انطلاق بطولة كأس لوسيل.

نجح الفريق الكروي الأول لنادي الهلال فِيْ تحقيق فوز صعب على حساب مضيفه الفاتح (1-0)، فِيْ مباراة جمعتهما على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء، فِيْ. الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي.

تمكن الهلال من حصد نقاط من الفاتح، عبر النجم الأرجنتيني لوتشيانو فِيْيتو، الذي رفع رصيد كتيبة رامون دياز فِيْ الدوري السعودي الروشن، ليحصد المركز 9 من 3 مباريات.

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وسيلتقي الهلال فِيْ مباراته المقبلة، الزمالك المصري، الجمعة المقبل، فِيْ المباراة التي ستلحق بهما فِيْ العاصمة القطرية الدوحة، فِيْ نهائي كأس السوبر لوسيل.

لم يتخل جماهِيْر الهلال عَنّْ عادتهم فِيْ إطلاق هاشتاغ “صباحات الهلال”، بهدف التعبير عَنّْ سعادتهم وإرسال رسائل إلَّى الأندية المتنافسة المتصدر بعد فوزهم بالشباك النظيفة للمرة الثالثة على التوالي والتواجد فِيْ. أعلى الترتيب. جدول الدوري السعودي روشان.

هاشتاق “صباحات الهلال” يحظى بشعبية كبيرة فِيْ السعودية، اليوم الاثنين، بتغريدات نارية عَنّْ المنافسة على الدوري فِيْ الأمتار الأخيرة.

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تستعرض سعودي سبورت أبرز تغريدات الجماهِيْر عبر مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاغ “صباحات الهلال”، من خلال الصور التالية