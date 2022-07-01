صباح الجزائري تحتفل بنجاح مسلسل “شرف”.. والنجوم يتغنون بها

احتفلت الفنانة السورية صباح الجزائري بنجاح مسابقة “التكريم” العشارية للكاتب ديانا جبور والمخرج ماجد الخطيب، من إنتاج منصة وياك.

وهنأ الجزائري المخرج الشاب ماجد الخطيب على نجاح تجربته الإخراجية الأولى وهِيْ مسلسل “الشرف”، متمنياً له مزيداً من التقدم والنجاح فِيْ المراحل المقبلة.

كَمْا هنأت الكاتبة ديانا جبور الكاتبة، واصفة نصها بالنخبوية والمؤثرة، فِيْما هنأت والد ماجد، المخرج السوري باسل الخطيب، وكل من الفنانين أمل عرفة وجوان خضر وبقية طاقم المسلسل، معربين عَنّْ سعادتهم العميقة واعتزازهم بما أنجزوه جميعًا.

وكتبت الفنانة السورية “مبروك ماجد على نجاح مسلسل شرف. إنها الخطوة الأولى ونأمل أن تكون كل خطواتك مستقرة وناجحة، خاصة أنك تشبه نفسك وروحك”. وتابع “مبروك للكاتبة ديانا جبور هذا النص النخبوي الذي تركنا بتأثير كبير وتحدث عَنّْ آلامنا. مبروك للراحل باسل الخطيب وديانا جبور ولادة ماجد كَمْخرج. ونأمل أن يروا الرتب الأعلى. ألف مبروك أمل عرفة وجوان خضر “.

وختم مبروك لكل النجوم ولكل الوجوه الشابة التي غدا. أرفقت منشورها بصور لها من المسلسل مع بعض نجماته.

وتدفقت التعليقات على منشور الجزائري من متابعيها ومعجبيها، متمنين لها المزيد من التألق والنجاح والصحة الدائمة، حيث تبارك الفنانة كندة حنا ونادين خوري وعلاء قاسم الجزائرية بقولها “مبروك”.

فِيْما وصف جبور الجزائرية بـ “ترنيمة النجاح”، أعربت الفنانة سحر فوزي عَنّْ فخرها بتجربة الجزائرية مع باقي طاقم المسلسل قائلة “ألف مبروك لكَمْ ولكَمْ جميعاً على رفع رأسكَمْ. كَمْا باركت الفنانة السورية ليلى سمور النجاح الباهر للخطيب الجزائري والخطيب وكل الطاقم الفني. عمله، بارك الله فِيْكَمْ جميعًا، لا يوجد شيء أجمل من النجاح “.

ولعب الجزائري فِيْ ديكاتلون “شرف” شخصية “نديمة”، امرأة مهنتها الولادة، أو ما يعرف فِيْ المجتمع السوري بـ “القابلة”. – أمل عرفة ”وتحاول دائمًا أن تحرض ابنتها وتثنيها عَنّْ الخطأ والسقوط فِيْه، مع تحذيرها الدائم.

المسلسل بطولة أمل عرفة، صباح الجزائري، وائل رمضان، جوان خضر، فراس إبراهِيْم، هنا نصور، غادة بشور، عبير شمس الدين، وغيرهم من نجوم الدراما السورية.