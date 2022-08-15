صباح الجزائري تستذكر شقيقتها الراحلة رح تضلي معي لآخر نفس

استذكرت الفنانة السورية صباح الجزائري شقيقتها الراحلة “إنصاف” بكلمات مؤثرة، واصفة إياها بـ “رفِيْقها”، متمنية لها الرحمة والمغفرة.

ونشرت الجزائرية، عبر حسابها على إنستجرام، مجموعة من الصور القديمة التي جمعتها مع شقيقتها الراحلة، ورفقت الصور بتعليق أعربت فِيْه عَنّْ حزنها على فراقهما.

وكتبت الفنانة السورية “اليوم ذكرى رحيلك يا توأم روحي أختي ووالدتي وحبيبي سيدة البنفسج ياسمين الشام بيتي. أنت معي، لم تتركني. للحظة وستبقى معي حتى آخر نفس. السلام على روحك والصبر على قلبي احبك كثيرا “.

حرص الزملاء الجزائريون من مجتمع الفن على مواساتها، ومنهم نادين خوري سلافة معمار، شكران مرتجى، محمود نصر، جيني إسبر، رنا شميس، أمل عرفة، ميسون أبو أسعد، سوزان نجم الدين، ديما الجندي، ميت. إلَّى رنا كرم وسلاف فواخرجي ونادين سلامة وطرف.

وعلقت مها المصري بقولها “رحمها الله برحمته يا رب، واجعلها ملجأ فِيْ الجنة، الأخت الرائعة والصديقة وحب العدل، تعيش طويلا وترحم صباح الغالي”.

توفِيْت إنصاف الجزائري شقيقة الفنانتين صباح وسامية الجزائري فِيْ 15 آب 2016.

على الصعيد الفني، احتفلت الفنانة صباح الجزائري، مؤخرًا، بنجاح عملها الأخير “شرف”، من تأليف ديانا جبور، وإخراج ماجد الخطيب، وإنتاج منصة “وياك”.

وكتبت الفنانة السورية “مبروك ماجد على نجاح مسلسل شرف. إنها الخطوة الأولى ونأمل أن تكون كل خطواتك مستقرة وناجحة، خاصة فِيْ شبهك بك وبروحك. مبروك للكاتبة ديانا جبور، هذا” نص نخبوي ترك اثر كبير علينا وتحدث عَنّْ وجعَنّْا. مبروك للراحل باسل الخطيب وديانا جبور ولادة ماجد مخرجا ونأمل ان تروا المراتب العليا ومبروك امال عرفة وجوان خضر “.

وأضاف “مبروك لكل النجوم وكل الوجوه الشابة التي ستولد غدا. سيرفعون اسم سوريا عالميا. مبروك لأسامة برو وكل من ساهم فِيْ تحقيق هذا العمل. حبي للجميع”. . “

جسد الجزائري فِيْ العشاري “شرف” شخصية “نديمة” امرأة مهنتها ولادة امرأة، أو ما يعرف فِيْ المجتمع السوري بـ “القابلة”، وهِيْ أم “آسيا – أمل عرفة”. “، وتحاول دائمًا إلقاء محاضرة على ابنتها وثنيها عَنّْ الخطأ والسقوط فِيْه بتحذيرها المستمر.