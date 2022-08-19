صبا مبارك تعلب دور البطولة فِيْ “بين السطور”

حجزت النجمة الأردنية صبا مبارك أحدث وظيفة لها فِيْ الدراما التليفزيونية المصرية بعَنّْوان “بين السطور”.

وقال المخرج وائل فرج فِيْ تصريح خاص لـ “العرب اليوم” إن المسلسل من إنتاج “إم بي سي”، وبطولة صبا مبارك وشقيقه الفنان تامر فرج، ويتكون من 15 حلقة فقط، والعقد مع باقي مسلسل الأبطال. المسرحية جارية بشرط أن يبدأ التصوير فِيْ نوفمبر المقبل.

وكان آخر أعمال صبا مبارك مسلسل “توبة” بطولة عمرو سعد وماجد المصري ودياب وأسماء أبو اليزيد وعبد العزيز مخيون وعريفة عبد الرسول وإخراج أحمد صالح. تم عرض المسلسل فِيْ شهر رمضان.

كَمْا شاركت سابا فِيْ مسلسل “بدلات عربية” الذي تدور أحداثه داخل مكتب محاماة كبير، ويظهر سابا فِيْ دور “يونيك” الذي يدير المؤسسة.

المسلسل هُو النسخة المصرية من مسلسل الدراما الأمريكية Suits الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مدار تسعة مواسم بين عامي 2011 و 2022.

صبا مبارك فنانة أردنية لها مسيرة ثرية فِيْ السينما والتلفزيون والمسرح فِيْ جميع أنحاء الوطن العربي. التحقت صبا بكلية الفنون الجميلة بجامعة اليرموك ثم تحولت إلَّى دراسة المسرح والإخراج. سلسلة من المهام الهامة،

أما المخرج وائل فرج فهُو يعرض عليه حاليا فِيْلم “نداء الجمهُور” بطولة محمد عبد الرحمن توتة وأسماء أبو اليزيد وأحمد الفِيْشاوي ومحمد رضوان وسوسن بدر، وتأليف أحمد عبد الوهاب. وكريم سامي.

تدور أحداث المسرحية حول حياة شاب منزعج بعد دعوة وجهتها له والدته.

أقيم العرض الخاص لفِيْلم “La Llamada Pública” أول من أمس فِيْ إحدى صالات سينما Ciudad 6 de Octubre، بحضور أبطالها الفنان محمد عبد الرحمن توتا، فِيْ أول ظهُور له بعد جراحة القلب، و الفنانة أسماء أبو اليزيد، ومحمد رضوان، وضيوف آخرون مثل أسماء شريف منير، وسمر مصطفى متولي، وعلي الطيب، وتامر فرج، والمنتج أحمد السبكي، ونجوم مسرح مصر علي ربيع، ومصطفى باسط، ومحمد أنور. .