صبري مصباح يعتزل الفن وينتقل إلَّى فرنسا

فاجأ الفنان التونسي المعروف، صبري مصباح، جمهُوره بإعلان اعتزاله نهائيا عَنّْ الفن، مبررا قراره بتهميش الفنان التونسي فِيْ بلاده، وإعطاء الأولوية للفنانين الأجانب على حساب من هم من وطنه.

وأشار مصباح خلال تصريحاته على إذاعة “موزاييك” المحلية إلَّى أنه قرر العودة إلَّى فرنسا لبدء عمل جديد بعيدًا عَنّْ الوسط الفني، معربًا عَنّْ استيائه من المعاملة التي تلقاها الفنان التونسي مقارنة بالطريقة التي يعامل بها الفنانين. .

وأشار إلَّى أنه على الرغم من مساهمة تونس فِيْ تكوين نجوم كبار، منهم الفنان العراقي كاظم الساهر والفنان اللبناني راغب علامة، إلا أنه لم يستطع تشجيع الفنان التونسي أو دعمه.

وأشار مصباح إلَّى الصعوبات التي يواجهها فِيْ المهرجانات الدولية، مشيرًا إلَّى أنها تفشل فِيْ تأمين حتى أدق التفاصيل، رغم مشاركته فِيْ مهرجان الحمامات الدولي، بعد ست سنوات من صعوده على المسرح نفسه مع شركة “بارجو”. بالإضافة إلَّى الأداء فِيْ مهرجان بنزرت الدولي.

واستفسرت الفنانة عَنّْ أموال الدعم الممنوحة لهذه المهرجانات، بالتزامن مع محدودية القدرات وعدم توفِيْر أبسط شروط الراحة للفنان.

وتجدر الإشارة إلَّى أن آخر عرض للفنانة سيكون يوم 20 أغسطس، قبل انتقاله إلَّى فرنسا، الذي وصفه بـ “القرار الصعب”، لكنه يطمح لتأمين مستقبله ومستقبل نجله، قائلاً “إنه أمر صعب”. ضروري لتأمين مستقبل ابني ومستقبلنا، ولن نتطور على هذا النحو “.

وقد غنى مصباح العديد من الأغاني المحفورة فِيْ ذاكرة التونسيين، لا سيما تلك التي تغني عَنّْ الوطن، منها “حق المروج الخضراء”، “يا بلدي، وهاني بالخارج، فرحوا وهنئوا (وأمنوا)”. “، و اخرين.

مصباح، الذي يروج للهُوية التونسية ووطنه، يمزج بين الإيقاع التونسي الأصيل والإيقاع الغربي فِيْ أغانيه التي تتكَيْفَ مع متطلبات المؤلفات الغنائية باللهجة العامية.

من هُو صبري مصباح

صبري مصباح مغني وعازف غيتار تونسي مواليد 1982 فِيْ تونس وهُو نجل الفنان صلاح مصباح.

وصفه RFI بأنه “أحد سفراء المسار الموسيقي الجديد”، أطلق قناته على YouTube فِيْ عام 2015 مع Kitch’Sessio، وهِيْ مقاطع فِيْديو قدم فِيْها نسخًا مختلفة من الأغاني التونسية، بالإضافة إلَّى كلاسيكيات من مجموعة موسيقى الروك مثل Radiohead زحف. .