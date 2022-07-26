صبغ الشعر بشكل احترافِيْ بالحناء والقهُوة

الحناء عامل طبيعي لتلوين الشعر بالأعشاب. لا تغير صبغة شعر الحناء لون شعرك فحسب، بل لها أيضًا خصائص فريدة لشعرك. صبغ الشعر المستمر بالمواد الكيميائية يضعف خيوط وجذور الشعر. لكن لتغطية الشعر الأبيض والرماد، علينا صبغ شعرنا. يمكنك بسهُولة تغطيته بمكونات طبيعية وإضافة جمال ولمعان وصحة لشعرك.

كيفِيْة صبغ الشعر بالحناء فِيْ المنزل.

الحناء صبغة شعر طبيعية تجعل شعرك أكثر كثافة وقوة ونعومة. كثرة استخدام الحناء لتلوين الشعر يقوي جذور الشعر ويضيف سماكة وقوة لجذر الشعر، مما يجعل الشعر أكثر كثافة. فِيْ هذا المقال سوف نتعرف على فوائد الحناء وكيفِيْة صبغ شعرك بالحناء.

فوائد الحناء للشعر

الحناء هِيْ نوع من صبغات الشعر العشبية الطبيعية التي تغير لون الشعر إلى البني المحمر ولها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات.

الحناء تحافظ على توازن فروة الرأس وتمنع التوازن الطبيعي للشعر.

تجعل الحناء شعرك يحتفظ بجماله الطبيعي.

تغذي الحناء شعرك.

تعمل الحناء كَمْرطب لفروة الرأس.

يؤدي استخدام الحناء إلى اختفاء جفاف وحرق وحكة فروة الرأس.

الحناء تنعم شعرك.

نقاط مهمة قبل صبغ شعرك بالحناء

احتفظي بمسحوق الحناء فِيْ المكان المناسب

يجب تخزين مسحوق الحنة فِيْ مكان بارد ومظلم لأن الضوء يمكن أن يدمر قوتها. إذا تم تخزين مسحوق الحناء فِيْ الثلاجة، فإنه يفقد فعاليته.

استخدم مزيجًا من الحناء والقهُوة.

يجعل خلط القهُوة المخمرة بالحناء اللون أغمق وإضافة الماء يجعل الحناء أفتح.

أضيفِيْ الزبادي إلى الحنة الصلبة.

يجب أن يكون تركيز الحنة مثل البطاطس المهروسة، وإذا قاس خليط الحنة، أضيفِيْ إليه القليل من الحَلْيب ثم استخدميها.

ارتدِ قفازات وقبعة

لاستخدام الحناء، يمكنك استخدام وعاء من السيراميك أو المعدن أو البلاستيك وارتداء القفازات عند استخدامه. بعد وضع الحنة على رأسك، ارتدي غطاء بلاستيكي وأغلقه بقطعة قماش محكَمْة. عند استخدام الحناء، ارتدي ملابسك القديمة واستخدمي أدواتك القديمة.

شراء مسحوق الحناء الطبيعي

تجنب شراء الحناء المعبأة التي تحتوي على مكونات صناعية. اقرأ الملصق الموجود على ظهر منتجات الحناء المختلطة بعناية لتحديد مكوناتها.

اتركي خليط الحناء فِيْ مكان دافئ.

امزج مسحوق الحنة بمادة حمضية مثل عصير الليمون (أو أي عصير حمضي آخر) أو الشاي أو القهُوة وأضف بعض الزبادي إلى المعجون الناتج. ثم غطي الحاوية بالبلاستيك وضعها فِيْ مكان دافئ لمدة 8-12 ساعة.

كيفِيْة صبغ الشعر الرمادي بالحناء

الخطوة الأولى

أولاً، صب الماء فِيْ قدر، ثم ضعه على الموقد الغازي وأضف أوراق الشاي الأسود واتركه حتى يغلي واتركه يغلي وسيقل حجم الماء بمقدار النصف.

الخطوة الثانية

انقعي مسحوق الحنة الطبيعي فِيْ الماء لمدة 8 ساعات حسب شعرك.

الخطوة الثالثة

يُضاف مسحوق الحنة ومزيج الشاي الأسود ورشة من مسحوق الحنطة وعصير الليمون الطازج ويُمزج جيدًا.

الخطوة الرابعة

قومي بإزالة قناع الحنة وضعيه على شعرك الرمادي أو الأبيض بمساعدة فرشاة الشعر. أولاً، ضعي الفازلين على الجزء العلوي من جبهتك وحيث ينمو شعرك وقسمي شعرك إلى أقسام صغيرة.

ابدأ من الجزء العلوي من شعرك وحدد جزءًا صغيرًا من شعرك فِيْ كل مرة. ضعي الحنة على جذور الشعر والجلد، ثم افركيها فِيْ الشعر حتى يتم تغطية جميع أجزاء الشعر بالحناء. ضعي الحناء بصبر على كل الشعر.

هناك طريقة أخرى لتطبيق الحنة على الشعر وهِيْ وضع الحنة على خصلات الشعر ثم لفها فِيْ دائرة. ثم استمري فِيْ وضع الحنة على شعرك ولفِيْ كل خصلة نهائية حول هذه الدوائر. أخيرًا، سيكون لديك دائرتان أو ثلاث دوائر كبيرة على رأسك.

الخطوة الخامسة

بعد وضع الحنة على شعرك، انتظري ثلاثين دقيقة وضعي الغطاء الملون على شعرك.

الخطوة السادسة

بعد ثلاثين دقيقة، اغسلي شعرك واستخدمي بعض الماء الدافئ وملين لغسله.

إينويندو

استخدام الحنة النقية سيحول شعرك الأبيض إلى اللون الوردي أو البرتقالي.

الحناء السوداء للشعر الرمادي

الحنة السوداء هِيْ أفضل أنواع الحناء لتغطية الشعر الرمادي فهِيْ تعطي لونًا جيدًا جدًا للشعر ويمكن دمجه مع الحنة الطبيعية للحصول على لون أسود طبيعي. يستغرق وضع الحنة السوداء على شعرك من 5 إلى 15 دقيقة.

أفضل طريقة لتطبيق الحنة هِيْ استخدام فرشاة شعر خاصة. بعد وضع الحنة، يجب تغطية شعرك بغطاء ملون والانتظار لمدة ساعة. بعد ساعة، اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو المناسب.