صبغ الشعر فِيْ البيت بدرجات اللون الأحمر كل درجة بطريقتها ووداعاً لدفع مبالغ باهظة للكوافِيْر

تبحث الكثير من النساء عن طريقة لصبغ شعرهن فِيْ المنزل بألوان جديدة، وأكثر هذه الألوان طلباً هُو اللون الأحمر بدرجاته المختلفة، سواء كان أحمر ناري، أو أحمر رمان، أو نبيذ أحمر، أو أحمر دم غزال، وهناك أيضاً وهناك العديد من الدرجات الأخرى التي تندرج تحت اسم اللون الأحمر، وكل درجة تتبع مسارها وطريقة الحصول عليها.

صبغ شعر أحمر بالرمان

لون الرمان الأحمر من الألوان التي نالت إعجاب الكثير من الناس وله مظهر مميز، ويتم الحصول على هذا اللون الرائع باتباع الخطوات التالية.

مكونات صبغة الشعر الأحمر بالرمان

يجب ارتداء القفازات قبل تلطيخها. بعد ذلك، يتم الحصول على عشر ملاعق كبيرة من الحناء الحمراء، والتي تباع للعطور. ماء مغلي ملعقة كبيرة من اللبن أو الزبادي. بياض البيضة ملعقة زيت. لمونتين.

خطوات صبغ شعرك بالرمان باللون الاحمر

يتم صبغ الشعر بظلال من الرمان الأحمر باتباع الخطوات التالية

أولًا يتم الحصول على المكونات وخلطها معًا، ثم يتم الحصول على وعاء وتوضع فِيْه الحنة، ثم يضاف الليمون والحَلْيب، ثم يضاف الماء المغلي ويتم العجن. اعجن حتى تحصل على عجينة ناعمة. ثم تُغطى العجينة وتترك حتى تتخمر. بعد ذلك يوضع عليها بياض البيض ويبدأ العجن. ثم يتم وضع الزيت على الشعر وتدليكه لمنع جفاف الشعر. بعد ذلك، يوضع الخليط على كل الشعر، ثم يترك لمدة ساعتين. ثم تغسل شعرها جيدًا بالشامبو والماء، ثم تجفف شعرها قبل تصفِيْفه. بعد الانتهاء من تمشيط شعرك، ستلاحظ أن الشعر قد تحول إلى اللون الأحمر بالرمان.

كيف تصبغ شعرك بلون أحمر كرز فاتح

يعتبر اللون الأحمر الكرزي الفاتح من الألوان التي تبحث عنها الكثير من النساء لإطلالته المميزة، وفِيْ السطور التالية سوف تجدين المواد المستخدمة فِيْ الحصول على لون شعر أحمر كرزي فاتح.

مكونات صبغة لايت كريزي هِيْر

فرشاة الجرعات. ملابس لحماية الملابس. قفازات بلاستيكية. مشط الشعر. مسحوق التبييض. كوب من بيروكسيد الهِيْدروجين. ملعقة طعام من لون الكرز الأحمر. نصف كوب شامبو مناسب لنوع الشعر.

خطوات الاستخدام