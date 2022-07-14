صحف الجزائر تسلط الضوء على حذاء حسام البدري بعد توليه تدريب وفاق سطيف

أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري، اليوم الخميس، تعاقده الرسمي مع حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي والمنتخب المصري، لتولي التوجيه الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل عقد حسام البدري مع وفاق سطيف

وقع حسام البدري رسميا، اليوم الخميس، عقود مدرب وفاق سطيف الموسمين المقبلين، وسيبدأ مهمته الرسمية مع المنتخب الجزائري خلال الأيام المقبلة.

الصحف الجزائرية تسلط الضوء على عقد وفاق سطيف مع البدري

تناقلت الصحف والمواقع الجزائرية على نطاق واسع أنباء تعاقد وفاق سطيف مع المدير الفني المصري حسام البدري.

وبحسب صحيفة الشروق الجزائرية، سرعان ما اختلط البدري ببيئة وفاق سطيف، حتى وصل إلى الجزائر مرتديًا حذاء رياضي أسود وأبيض (ألوان الفريق).

شخصيات حسام البدري

يعتبر حسام البدري من المدربين المتميزين في مجال كرة القدم في مصر والوطن العربي. أدار العديد من الأندية خلال مسيرته التدريبية أبرزها النادي الأهلي الذي أداره في ثلاث ولايات تدريبية، إلى جانب فريق إنبي والسوداني مارتي والمنتخب الأولمبي المصري، وكذلك الفريق الأول لمصر.

أكثر تجارب حسام البدري التدريبية نجاحًا كانت مع النادي الأهلي، وفاز بالعديد من البطولات مع الفريق الأحمر، منها الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى بطولة السوبر المصرية. العديد من الانتصارات والنتائج المهمة في مسيرته مع فريق الأهلي.

وفاق سطيف، تجربة البدري الأولى بعد الفشل مع المنتخب الوطني

وهذه أول تجربة تدريبية لـ حسام البدري، بعد استبعاده من المنتخب المصري في سبتمبر الماضي بسبب النتائج السيئة.