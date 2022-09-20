صحف السعودية|أزمة فِيْ الاتحاد.. الأهلي يعاقب لاعبه وجائزة تاليسكا

سلطت الصحف اليومية السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على العديد من قوائم الأندية السعودية، تزامنا مع الأسابيع الأولى من موسم 2022-2023، فِيْ دوري روشن للمحترفِيْن ودوري الدرجة الأولى الصفراء.

كرة القدم السعودية تشهد فجوة دولية. ويلعب الفريق الأول تركيزًا تحضيريًا فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، حتى 27 سبتمبر، ويلعب الفريق الأخضر مباراتين اختباريين ضد الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية يومي 23 و 27 سبتمبر، استعدادًا للمشاركة فِيْ المونديال. 2022. كأس ​​قطر.

وفِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ فِيْ برنامج “السعودية الرياضية” أبرز عَنّْاوين الصحف السعودية صباح اليوم الثلاثاء.

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الشرق الأوسط

وشاركت 23 حكَمْاً فِيْ دورة تحت إشراف لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تمهِيْداً لانطلاق النسخة الأولى من دوري السيدات الرسمي بمشاركة النصر والهلال يوم 13 أكتوبر الجاري.

اقتصادي

سجل هدف البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر فِيْ 4-0 على الباطن، أجمل هدف بعد تسديدة من خارج منطقة الأزرق الفاتح فِيْ الجولة الرابعة، بعد تصويت رسمي من روشان السعودي. . الدوري على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

عكاظ

يواجه الرئيس التنفِيْذي لنادي الاتحاد، عبد الوهاب عابد، أزمة فِيْ توقيع العقود مع العديد من المدربين والإداريين السنة حتى تتمكن إدارة النادي من تسجيلهم فِيْ اتحاد الكرة، بعد أن اشترطت لجنة المسابقات على المدربين والإداريين رفع العقود. إلكترونيًا، وهِيْ الخطوة التي حدت من وجودهم على مقاعد البدلاء فِيْ الجولات الماضية فِيْ بعض الدرجات.

رياضات

عاقبت إدارة النادي الأهلي التونسي يوسف العبدلي، أول لاعب فِيْ فريق كرة القدم، بعد اعتذاره عَنّْ عدم مشاركته فِيْ مباراة الفريق الأخيرة ضد أحد.

الرياض

أكد رافع الشهراني وكيل مدافع الهلال علي البلاحي، أن كل ما يتم تداوله فِيْ وسائل الإعلام حول انتقال اللاعب إلَّى نادٍ غير الهلال غير صحيح، وأوضح أن عقد موكله مستمر ولم يدخل بعد. فترة.