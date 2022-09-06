صحف السعودية|اعتذار سالم الدوسري..عودة المعيوف للأخضر وسلامة بيتي

سلطت الصحف الرياضية السعودية، صباح اليوم، الضوء على العديد من رقائق الأندية السعودية، بالتزامن مع انطلاق موسم 2022-2023، فِيْ دوري روشان السعودي والدوري الأصفر بالدرجة الأولى.

وفِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ فِيْ برنامج “السعودية الرياضية” أبرز عَنّْاوين الصحف السعودية صباح اليوم الثلاثاء.

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“سالم الدوسري يتمرد على الهلال” .. الحَقيْقَة كاملة!

الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الرياضة السعودية و Dorna، صاحبة الحقوق التجارية لبطولة MotoGP العالمية، عَنّْ توقيع مذكرة تفاهم لإقامة سباق فِيْ المملكة العربية السعودية فِيْ المستقبل.

اقتصادي

استبعد مدرب الهلال، رامون دياز، أن تكون مواجهة بلاده مع المنتخب السعودي فِيْ مونديال قطر 2022 سهلة على ليونيل ميسي ورفاقه، وأوضح أن المنتخب السعودي له مكانة خاصة فِيْ قلبه، خاصة مع حضور عدد كبير من اللاعبين المشاركين مع نادي الهلال.

عكاظ

ومن المتوقع أن تشهد القائمة الخضراء عودة حارس الهلال عبدالله المعيوف بعد تألقه اللافت مع فريقه، ومطالبة المحللين والنقاد الرياضيين بضرورة تواجده فِيْ قائمة الصقور فِيْ المونديال، إضافة إلَّى ذلك، وانضم النجمان فهد المولد وعبدالله المالكي لمعسكر المدرب لضمان نزاهة الاستعداد الفني والبدني للاعبين للمرحلة المقبلة.

رياضات

قامت الارجنتينية بيتي مارتينيز، لاعبة النصر، بفحص شامل من قبل طبيب القلب، وأكدت له صحته، حيث تبين أن التهاب التامور الذي عانى منه كان عرضيًا.

الجزيرة

سالم الدوسري لاعب الهلال اعتذر للجهات الفنية والإدارية ولجماهِيْر الهلال بشكل عام بعد عدم رضاه عَنّْ قرار استبداله منتصف الشوط الثاني مؤكدا حماسه ورغبته. خدمة الفريق جعلته يشعر بالاستياء، ووعد الجميع بعدم تكرار ذلك فِيْ المستقبل، وبذل كل جهده ومستواه لخدمة القائد.