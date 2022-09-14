صحف السعودية|”الشباب”يجهز الهلال للوحدة و70 دقيقة تكفِيْ لنجم النصر

سلطت الصحف الرياضية السعودية، صباح اليوم الأربعاء، الضوء على العديد من قوائم الأندية السعودية، تزامنا مع انطلاق موسم 2022-2023، فِيْ دوري روشان السعودي والدوري الأصفر.

وفِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ فِيْ برنامج “السعودية الرياضية” أبرز عَنّْاوين الصحف السعودية، صباح اليوم الأربعاء.

الشرق الأوسط

يتجه مدرب الاتحاد سانتو للاعتماد على البرازيليين مارسيلو جروهِيْ ومارينيو وإيجور كورنادو، إلَّى جانب المصريين أحمد حجازي وطارق حامد والأنجولي هِيْلدر كوستا والمغربي عبد الرزاق حمدالله، واستبعد هنريكي من القائمة. يواجه الخليج فِيْ دوري روشين.

اقتصادي

وطالب مدرب الخليج، بيدرو إيمانويل، الجماهِيْر بالتحلي بالصبر، مشيرًا إلَّى أن الفريق عاد مؤخرًا من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلَّى وجود 18 لاعباً جديداً، يحتاجون إلَّى المزيد من التكَيْفَ، وهُو أمر ليس بالأمر السهل.

عكاظ

ينطلق اليوم الرابع من دوري روشان، الأربعاء، بمواجهة الشباب والعدالة، فِيْما سيلعب الطائي ضد الفتح، فِيْما تنتهِيْ باقي المباريات يومي الخميس والجمعة.

رياضات

أوصى الإيطالي باولو رونجوني مدرب اللياقة البدنية والنصر، بمشاركة اللاعب سلطان الغنام، ضد الباطن، لمدة 70 دقيقة، بحسب الأرقام التي سجلها جهاز GPS لحق الفريق. جانب.

هذا اليوم

فرض مدرب الهلال دياز، مناورة فنية على اللاعبين أمام فريق النادي البالغ من العمر 19 عامًا، استعدادًا لمواجهة الوحدة فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان للمحترفِيْن.