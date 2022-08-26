صحف السعودية|نجم الأهلي يطلب الفسخ.. مرض المولد وغريب يفاجئ النصر

سلطت الصحف الرياضية السعودية، صباح الجمعة، الضوء على نشاط أندية دوري المحترفِيْن السعودي روشان فِيْ سوق الانتقالات الصيفِيْ 2022.

انطلقت أمس الخميس منافسات موسم 2022-2023 من دوري روشان السعودي. حيث يسعى 16 ناديا للمنافسة على اللقب الذي توج به الهلال العام الرياضي الماضي بعد منافسة شرسة مع نادي الاتحاد.

وفِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ عَنّْ “السعودية الرياضية” أبرز عَنّْاوين الصحف السعودية صباح اليوم الجمعة.

* رياضات

كشف جراح الظفِيْري الوكيل التجاري لفهد المولد، عَنّْ تخفِيْض عقوبة “إيقاف” اللاعب ؛ جاء ذلك بعد التأكد من تناوله لمنبه، لعلاج مرض وراثي.

* الشرق الأوسط

افتتح نادي الاتحاد، مشاركته فِيْ دوري الروشان السعودي، أمام العدالة، مساء الجمعة، فِيْ الجولة الأولى من المسابقات.

* اقتصادي

بدأ نادي الهلال مشواره فِيْ الدفاع عَنّْ لقبه بفوزه على الخليج (2-0) فِيْ الجولة الأولى من مسابقة روشان للدوري السعودي.

* المجال الرياضي

تقدم المهاجم التونسي يوسف العبدلي بطلب رسمي لإدارة الأهلي. لينهِيْ عقده مع الفريق الأول بعد أن انضم إليه هذا الصيف.

* الرياض

أعد المدرب الفرنسي رودي جارسيا، مدير نادي النصر، الوافد الجديد عبد الرحمن غريب للمشاركة فِيْ التشكيلة الأساسية ضد الوحدة مساء السبت.