صحف السعودية| الأخضر يطير إلَّى إسبانيا و” 8 أعوام” عقوبة المنشطات

سلطت الصحف الرياضية فِيْ السعودية، صباح اليوم، الضوء على العديد من ملفات الأندية السعودية، بالتزامن مع الأسابيع الأولى من منافسات موسم 2022-2023، فِيْ بطولتي دوري روشن للمحترفِيْن والدوري الأصفر للدرجة الأولى.

نستعرض فِيْ السطور التالية “السعودية الرياضية” أبرز عَنّْاوين الصحف السعودية، صباح اليوم السبت.

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الرياضة الاتحاد يدرس استخدام الحكام الأجانب

تدرس إدارة نادي الاتحاد تقديم طلب لجلب حكام أجانب لمباراة الفريق ضد الفاتح فِيْ الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي.

اقتصادي عقوبة “حيازة المنشطات” تصل إلَّى 8 سنوات

أكد رئيس لجنة مكافحة المنشطات فِيْ المملكة العربية السعودية، محمد صالح القنبز، أن عقوبة حيازة المواد الممنوعة أو العقاقير غير الموصوفة ستتراوح بين 4 و 8 سنوات، حتى لو لم يثبت أنها تم تناولها. .

الشرق الأوسط البعثة الخضراء تطير إلَّى إسبانيا

ويغادر المنتخب السعودي ظهر اليوم متوجها إلَّى مدينة أليكانتي الإسبانية عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض لبدء المرحلة الثانية من البرنامج التحضيري لكأس العالم بين 17 و 27 سبتمبر.

السابق التويجري مدربا سلافِيْا براغ بالتشيك

أعلن برنامج الابتعاث السعودي لتنمية المواهب فِيْ كرة القدم، نقل مدرب البرنامج عبد الحكيم التويجري إلَّى منصب مساعد المدرب فِيْ سلافِيْا براغ بجمهُورية التشيك.

الرياض رقم قياسي للمعيوف فِيْ تاريخ الدوري المحترف

أصبح حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف حارس المرمى الذي حافظ على نظافة شباكه أكثر فِيْ تاريخ الدوري السعودي للمحترفِيْن، بخوض 70 مباراة بعد فوزه على الوحدة.

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