صحف السعودية| الاتحاد والنصر فِيْ الدوري ومراقبة وضع الأهلي المالي

سلطت الصحف اليومية السعودية، صباح الخميس، الضوء على العديد من بطاقات الأندية السعودية، تزامنا مع انطلاق موسم 2022-2023، فِيْ دوري روشان السعودي والدوري الأصفر للصف الأول.

وفِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ عَنّْ “السعودية الرياضية” أبرز عَنّْاوين الصحف السعودية صباح اليوم الخميس.

الشرق الأوسط

يسعى فريقا الاتحاد والنصر اليوم إلَّى إضافة نتيجة إيجابية على حساب الخليج والباطين، قبل القمة المرتقبة التي ستجمعهما على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض فِيْ قسمين. أسابيع. من الآن فصاعدًا، فِيْ دوري الروشان السعودي.

اقتصادي

أكد فهد المفرح نائب رئيس أبها أن العقد مع ميشيسوني تم وفق رؤية فنية وحسب احتياجات الفريق، وأوضح أنه اسم عظيم وسيكون إضافة مميزة للفريق إن شاء الله. مستعد.

عكاظ

كشف وكيل وزارة الرياضة والشباب عبد العزيز المسعد، عَنّْ رصدهم للوضع المالي للنادي الأهلي عقب تخفِيْضه، وحل مجلس إدارته السابق بعد استقالة الرئيس ماجد بن عبدالله. – النفِيْعي.

رياضات

خروج الكوري جانغ هِيْون سو، مدافع الهلال، رسميا من حسابات المدرب الأرجنتيني رامون دياز، أمام الوحدة، غدا، فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان السعودي، بعد عودته من آلام الفخذ.

الرياض

التقى مدرب النصر رودي جارسيا مع لاعبي الفريق، موضحا لهم أهمية مباراة الباطن، واستمرار الانتصارات، مطالبين باحترام المنافس، ودون النظر إلَّى الظروف الحالية التي يمرون فِيْها. وجدوا.