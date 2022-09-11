صحف السعودية| الرائد يحتج بسبب حمد الله ومَوعِد ظهُور صفقة الأهلي

سلطت الصحف الرياضية السعودية الضوء على العديد من ملفات الأندية السعودية، بخصوص انطلاق موسم 2022-2023، فِيْ دوري روشان السعودي والدوري الأصفر للصف الأول.

فِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ عَنّْ “السعودية الرياضية” أبرز عَنّْاوين الصحف السعودية، صباح اليوم الأحد.

الشرق الأوسط

رفع الفريق القانوني لنادي الرائد مذكرة الاحتجاج على مشاركة مهاجم الاتحاد المغربي عبد الرزاق حمدالله، صباح اليوم الأحد، بدعوى عدم شرعية المشاركة واشتراط لجنة الانضباط النظر فِيْها. – الفائز بالمباراة بنتيجة 3-0.

اقتصادي

كشفت الأشعة السينية التي تعرض لها مدافع الاتحاد أحمد الشراحيلي بعد الإصابة التي تعرض لها ضد الرائد، عَنّْ حاجته لبرنامج إعادة تأهِيْل تصل مدته إلَّى ثلاثة أسابيع، يبتعد خلالها عَنّْ مباريات فريقه.

عكاظ

يخوض الأهلي اليوم فِيْ تمام الساعة السابعة مساء مباراة مهمة أمام العروبة فِيْ الجولة الرابعة من الدوري الأصفر، على ملعب الجوف العروبة، حيث يتطلعون لمواصلة انتصاراتهم بعد فوزهم على الخلود فِيْ الجولة السابقة. .

رياضات

ناشد يوسف عَنّْبر، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أجهزة اللياقة البدنية بسرعة تجهِيْز الجزائري رياض بودبوز، لاعب الفريق الجديد، قبل المباراة القادمة ضد أحد فِيْ الجولة الخامسة من الدوري الأصفر للدرجة الأولى. الأندية، بعد التأكد من غيابه عَنّْ لقاء العروبة، اليوم، لعدم اكتمال الاستعدادات.

الجزيرة

منح الجهاز الفني لفريق الهلال لكرة القدم جميع اللاعبين إجازة يومين “السبت والأحد” بعد عودتهم من الدوحة بكأس سوبر لوسيل، على أن يستأنفوا نشاطهم التدريبي يوم غد الاثنين، لبدء الاستعدادات للوحدة المقبل. الجمعة فِيْ الرياض، للجولة الرابعة من دوري روشان للمحترفِيْن.