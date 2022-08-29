صحف السعودية| المولد شبابي.. بديل موري فِيْ النصر ورحيل حارس الهلال

سلطت الصحف اليومية السعودية، صباح اليوم الاثنين، الضوء على نشاط أندية دوري المحترفِيْن السعودي روشان، فِيْ سوق الانتقالات الصيفِيْ 2022.

وانطلقت منافسات موسم 2022-2023 من دوري روشان السعودي، حيث يسعى 16 ناديًا للتنافس على اللقب الذي توج به الهلال العام الماضي، بعد منافسة شديدة مع الاتحاد.

اقرأ أيضا فِيْ الرياضة السعودية ..

بعد غياب 1368 يوما .. “حدث كبير” ينتظر فهد المولد مع الشباب

رسمياً … نجم انتصار الطائي لموسم …

وفِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ عَنّْ “السعودية الرياضية” أبرز عَنّْاوين الصحف السعودية صباح اليوم الاثنين.

اقتصادي

تعاقدت إدارة نادي أبها مع الإكوادوري فِيْليبي كايسيدو، الذي قاد هجوم جنوة ولاتسيو وإنتر ميلان لموسم رياضي دون الكشف عَنّْ القيمة المالية، بعد التشاور مع المدرب البلجيكي سفِيْن فاندنبروك.

رياضات

ينعقد اليوم اجتماع عاجل بين إدارة ملعب “مرسول بارك” وممثل نادي النصر مع دوري المحترفِيْن السعودي لإيجاد حل مناسب لكلا الطرفِيْن لاستخدام تقنية إطفاء الملعب. ظهرت أمام الوحدة، وأثارت الجدل فِيْ الشارع الرياضي.

الجزيرة

أكَمْل رئيس نادي الشباب خالد البلطان، انتقال مهاجم المنتخب الاتحادي السابق فهد المولد إلَّى صفوف الليث، لمدة ثلاثة مواسم، مقابل 5 ملايين سنويا بصفقة. نقل مجاني.

الرياض

أعلنت إدارة نادي الاتحاد تعاقدها مع الحارس عبد الله الجدعاني من فريق الهلال، وهُو انتقال نهائي بعقد لمدة 3 سنوات، خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة.

بلد

وأغلق نادي النصر اتفاقا مع المدافع الإسباني السابق لمارسيليا ألفارو غونزاليس، لدعم صفوف الفريق فِيْ السوق الصيفِيْ، بدلا من الأرجنتيني موري.