صحف السعودية| المولد يختار فريقه الجديد وقاهر ليفربول للفِيْحاء

سلطت الصحف الرياضية السعودية، صباح اليوم الأحد، الضوء على أنشطة أندية دوري المحترفِيْن السعودي روشان، فِيْ سوق الانتقالات الصيفِيْ 2022.

وانطلقت منافسات موسم 2022-2023 من دوري روشان السعودي، حيث يسعى 16 ناديًا للتنافس على اللقب الذي توج به الهلال العام الماضي، بعد منافسة شديدة مع الاتحاد.

فِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ عَنّْ “السعودية الرياضية” أبرز عَنّْاوين الصحف السعودية، صباح اليوم الأحد.

الشرق الأوسط

تكثف إدارة نادي الاتحاد تحركاتها لدعم صفوف الفريق بالخيارات المحلية قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية، حيث تنوي التعاقد مع لاعب فِيْ مركز الظهِيْر وآخر فِيْ مركز الجناح، أثناء المفاوضات الجارية. مع اللاعب فهد المولد لتجديد عقده مع النادي للسنوات الثلاث المقبلة.

اقتصادي

قسّم الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال لكرة القدم، اللاعبين إلَّى مجموعتين الأولى ضمت من شارك بشكل أساسي أمام الخليج، وقام بتمارين بدنية وتكييف بدني، فِيْما تدرب الباقون على اللاعبين. تضمنت تطبيقات تكتيكية وأساليب مناورة بعد أن استمتع اللاعبون بيوم راحة.

رياضات

أعلنت إدارة نادي الفِيْحاء عَنّْ التوقيع الرسمي على الصربي ميلان بافكوف لاعب النجم الأحمر الصربي، ليمثل الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين ابتداء من هذا الموسم.

الجزيرة

استأجرت إدارة نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل لاعب الوسط خالد السميري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من الاتحاد.

بلد

تمكنت “الشباب” من إبرام صفقة رفِيْعة المستوى. حيث ضم اللاعب الدولي فهد المولد لثلاثة مواسم قادمة، بصفقة انتقال مجانية من الاتحاد، وبلغت قيمة الصفقة 15 مليون ريال. سيتلقى المولد 5 ملايين ريال فِيْ الموسم الواحد.