صحف السعودية| الهلال إلَّى قطر.. سر نظارات الاتحاد وجاهزية تاليسكا

سلطت الصحف الرياضية السعودية، صباح اليوم الأربعاء، الضوء على العديد من قوائم الأندية السعودية، تزامنا مع انطلاق موسم 2022-2023، فِيْ دوري روشان السعودي والدوري الأصفر.

وفِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ فِيْ برنامج “السعودية الرياضية” أبرز عَنّْاوين الصحف السعودية، صباح اليوم الأربعاء.

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الشرق الأوسط

يغادر وفد نادي الهلال، من العاصمة السعودية الرياض، ظهر اليوم متوجهاً إلَّى العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً للمواجهة القادمة التي سيواجهها نادي الزمالك المصري يوم الجمعة المقبل، على كأس سوبر لوسيل، فِيْ حفل الافتتاح. من 80 ألف متفرج لاستاد كأس العالم فِيْ لوسيل، والذي سيستضيف نهائي كأس العالم 2022 فِيْ قطر.

اقتصادي

وظفت إدارة الأهلي الهُولندي من أصل مغربي هشام فايق لموسم واحد فِيْ اتفاق انتقال مجاني، حيث سيحصل اللاعب على قرابة 700 ألف يورو، كَمْا استأجرت اللاعب ثامر العلي لموسم واحد كَمْا أسفرت. من الوحدة.

عكاظ

ويظهر النجم البرازيلي تاليسكا مع فريق النصراوي فِيْ مباراة داماك المقبلة (السبت) على ملعب مرسول بارك بالرياض، ضمن مباريات اليوم الثالث من دوري روشان للمحترفِيْن السعودي، بعد استكَمْال إيقافه لمباراتين و غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال عَنّْ سلوكه فِيْ مباراة فريقه ضد الفاتح فِيْ اليوم الأخير من الدوري الموسم الماضي.

رياضات

شارك فهد المولد مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، فِيْ الدورة التدريبية الأولى للمجموعة مع فريقه الجديد، استعدادًا لمباراة الدور الثالث من دوري روشان السعودي ضد الطائي غدًا على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد فِيْ. الرياض.

الجزيرة

أراد مدرب الاتحاد، نونو سانتو، خلال التدريبات، تصحيح الأخطاء التي ارتكبها الفريق فِيْ المباراة الأخيرة ضد الاتفاق، خاصة فِيْ اللمسة الأخيرة أمام المرمى، من خلال التدريبات التكَمْيلية للمهاجمين، وهُو أيضًا. أعطى اللاعبين نظارات واقية لارتدائها أثناء التدريب حتى يتمكنوا من التركيز بشكل أفضل.