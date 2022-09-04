صحف السعودية| تأجيل مدرب الأهلي الجديد ومَوعِد سفر الهلال للدوحة

سلطت الصحف الرياضية السعودية، صباح اليوم الأحد، الضوء على العديد من ملفات الأندية السعودية، بالتزامن مع منافسات موسم 2022-2023، فِيْ دوري روشان السعودي والدوري الأصفر للصف الأول.

فِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ عَنّْ “السعودية الرياضية” أبرز عَنّْاوين الصحف السعودية، صباح اليوم الأحد.

مشاهدة مباريات اليوم | قمة محترقة فِيْ الدوري الإنجليزي ومهمة صعبة على ذئاب روما

الشرق الأوسط الهلال يطير إلَّى الدوحة “الأربعاء”

تقرر أن تغادر بعثة الهلال إلَّى الدوحة الأربعاء المقبل لمواجهة الزمالك المصري فِيْ كأس السوبر لوسيل، فِيْ حفل افتتاح استاد لوسيل الذي سيستضيف نهائي مونديال 2022.

رياضة إصابة نجم الرائد قبل مباراة الاتحاد

وأكدت إصابة الرائد كريم البركاوي على “الشفق”، تأكيد غيابه عَنّْ مباراة الفريق المقبلة أمام الاتحاد فِيْ الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي.

الاقتصادية الاهلي يرجئ الاعلان عَنّْ مدرب جديد بعد “خلود”

وقررت إدارة الأهلي تأجيل تسوية العقد مع الجهاز الفني الجديد إلَّى ما بعد مباراة الخلود فِيْ الجولة الثالثة من الدوري الأصفر، بعد تكليف يوسف عَنّْبر بالمهمة خلفًا للسبولدي.

الجزيرة الهلال يعيد خدمات سالم والشهراني قبل مباراة الفتح

أعطى الطاقم الطبي للهلال الضوء الأخضر للثنائي ياسر الشهراني وسالم الدوسري، للمشاركة فِيْ مباراة الفتح فِيْ دوري روشان السعودي، فِيْما لا يزال المدافع جانغ هِيْون سو غائبًا بسبب سوء الاستعداد.

المدينة “الفِيْفا” يمنح الاتحاد مدة أقصاها فِيْ قضية نياكاتي

أمهل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفِيْفا) الاتحاد 45 يوما لدفع 2.5 مليون دولار لصالح اللاعب يوسف نياكاتي، مقابل تأخير دفع الرسوم الاقتصادية.

أنظر أيضا..

غرفة خلع الملابس الخاصة باللاعبين تكشف سر طرد السبولدي من الأهلي …

أزمة فنية تضرب مركز الفتح قبل مواجهة الهلال الليلة

تابعوا نتائج المباراة دقيقة بدقيقة مع سعودي سبورت